Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, CHP ve HDP'nin seçimi kazandığı belediyelerde sorunlar yaşandığını vurgulayarak, "Hak-İş'e karşı bir savaş verilmektedir. Biz bu mücadeleyi geçmişte de yaşadık. Türkiye'nin her yerinde işçileri sokağa atan belediye başkanlarına karşı soylu bir direnişi gerçekleştiriyoruz." dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa İnsan Kaynakları Taahhüt, Eğitim, Danışmanlık Hizmetleri, İmar İnşaat ve Tic. Ltd. (BİNTED) şirketinde çalışanların haklarını güvence altına alan toplu iş sözleşmesi (TİS), Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Arslan'ın katıldığı törenle imzalandı.

Arslan, törende yaptığı konuşmada, TİS'le ilgili verilen sözlerin tutulmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Sendika olarak adaletin, haklının yanında olmak ve hakkı teslim etmek ile bu ülke için çalışan herkesi destekleme zorunluluklarının olduğunu belirten Arslan, "Bizler sendikal mücadeleyi haklı ve hak çizgisinde yapmaya çalışıyoruz. İsmimiz de buradan geliyor. Hak-İş'in 43. yılını tamamladığımız tarihi yürüyüşü, hep onurlu duruşlarla dolu. Bu duruşların bir başka dönemini de bugünlerde yaşıyoruz." diye konuştu.