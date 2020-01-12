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  4. HAK-İŞ/HİZMET-İŞ kadın komitesinden iş yerlerinde “Çocuk bakımevi” için 50 bin imza

HAK-İŞ/HİZMET-İŞ kadın komitesinden iş yerlerinde “Çocuk bakımevi” için 50 bin imza

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 14:59 | Son Güncelleme

HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası Genel Merkez Kadın Komitesi tarafından “Çalışan Kadınlar İçin Çocuk Bakım Evi İstiyoruz” temasıyla başlatılan kampanyada toplanan 50 bin imza, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına teslim edildi.Çalışan kadınların iş, aile ve yaşam dengesinin sağlanarak iş veriminin yükseltilmesi için iş yerlerinde çocuk bakım evi talebini içeren 50 bin imza, HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası Genel Merkez Kadın Komite Başkanı Hatice Ayhan tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu’na teslim edildi.HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası Genel Merkez Kadın Komitesi tarafından 50 bin imzanın tesliminde yapılan açıklamada, “Çalışma hayatındaki kadının karşılaştığı zorlukların başında, annenin olmadığı saatlerde çocuğun bakımı kaygısı yer almaktadır.

HAK-İŞ/HİZMET-İŞ kadın komitesinden iş yerlerinde “Çocuk bakımevi” için 50 bin imza

HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası Genel Merkez Kadın Komitesi tarafından “Çalışan Kadınlar İçin Çocuk Bakım Evi İstiyoruz” temasıyla başlatılan kampanyada toplanan 50 bin imza, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına teslim edildi.
Çalışan kadınların iş, aile ve yaşam dengesinin sağlanarak iş veriminin yükseltilmesi için iş yerlerinde çocuk bakım evi talebini içeren 50 bin imza, HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası Genel Merkez Kadın Komite Başkanı Hatice Ayhan tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu’na teslim edildi.
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası Genel Merkez Kadın Komitesi tarafından 50 bin imzanın tesliminde yapılan açıklamada, “Çalışma hayatındaki kadının karşılaştığı zorlukların başında, annenin olmadığı saatlerde çocuğun bakımı kaygısı yer almaktadır. Bu durum çalışan kadınların performansını olumsuz yönde etkilemektedir. Aynı zamanda iş hayatına girmeleri ya da geri dönmelerindeki en büyük etkenlerden de biridir. Çalışan kadınların iş, aile ve yaşam dengesini sağlayarak iş verimini yükseltebilmeleri için iş yerlerinde çocuk bakım odalarının oluşturulmasını ve denetimi Bakanlık tarafından yapılan bakım evlerinin zorunlu olmasını istiyoruz. Bu amaçla topladığımız 50 bin imzayı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğüne teslim ettik. Bakanlıkça gerekli çalışmanın başlatılacağını düşünüyoruz” denildi.
Belirli sayıda kadının çalıştığı iş yerlerine kreş şartı getirilmiş olmasına karşın, uygulamada sorunlar yaşandığına dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Var olan kreş ve bakım evleri ihtiyacı karşılamaktan çok uzaktır. Sunulan kreş hizmetlerinin saatleri sınırlıdır ve bu durum çalışan anneleri mesai saatleri içerisinde seçeneksiz bırakmaktadır. Denetimi Bakanlık tarafından yapılacak bakım evlerinin zorunlu olmasını, kadınların iş veriminin ve kuruma bağlılığının artırılması ve çocukların fiziksel, zihinsel, psiko-sosyal gelişimsel süreçlerini tamamlayabilmeleri açısından önemli görüyoruz. İş yerlerinde çocuk bakım evlerinin oluşturulması iş hayatının kolaylaştırılması ve aile bütünlüğü açısından gereklidir.”

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