Hak-İş'in 14. Olağan Genel Kurulu

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, "Sahip olduğumuz genç nüfus potansiyelimizi ancak etkin çözümlerle ve el birliği ile fırsata dönüştürebiliriz. Bu kapsamda, genç nüfusun işgücü piyasasına başarılı bir geçiş sağlayabilmesi için teknoloji odaklı eğitimler ile gelişimine destek sağlamalıyız." dedi.

Akkol, Hak-İş Konfederasyonun ATO Congresium'da düzenlenen 14. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, dijitalleşen dünyayla birlikte her alanda büyük değişimler yaşandığını belirterek, çalışma hayatının tüm taraflarının söz konusu değişimden etkilendiğini söyledi.

Kuruluşların ve iş modellerinin dönüştüğünü, iş modellerinin de rekabetin doğasını ve koşullarını değiştirdiğini ifade eden Akkol, şunları kaydetti:

"Değişim, kuruluşlar için yeni fırsatları yaratırken, kimileri değişime ayak uydurup kazanıyor, kimileri ise kaybediyor. Kötü örneklere odaklanmayalım. Önümüze bakalım, potansiyelimizi kullanalım. Çünkü oldukça genç ve adaptasyonu yüksek bir milletiz. 15-24 yaş arası 13 milyon genç nüfusa sahibiz. Bu sayı dünyadaki 143 ülkenin nüfusundan fazla. Doğru yönlendirilirse inanılmaz bir potansiyel. Sahip olduğumuz genç nüfus potansiyelimizi ancak etkin çözümlerle ve el birliği ile fırsata dönüştürebiliriz. Bu kapsamda, genç nüfusun işgücü piyasasına başarılı bir geçiş sağlayabilmesi için teknoloji odaklı eğitimler ile gelişimine destek sağlamalıyız.