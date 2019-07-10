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Hak-İş'in 14. Olağan Genel Kurulu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 15:41 | Son Güncelleme

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol: - "Sahip olduğumuz genç nüfus potansiyelimizi ancak etkin çözümlerle ve el birliği ile fırsata dönüştürebiliriz. Bu kapsamda, genç nüfusun işgücü piyasasına başarılı bir geçiş sağlayabilmesi için teknoloji odaklı eğitimler ile gelişimine destek sağlamalıyız"

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, "Sahip olduğumuz genç nüfus potansiyelimizi ancak etkin çözümlerle ve el birliği ile fırsata dönüştürebiliriz. Bu kapsamda, genç nüfusun işgücü piyasasına başarılı bir geçiş sağlayabilmesi için teknoloji odaklı eğitimler ile gelişimine destek sağlamalıyız." dedi.

Akkol, Hak-İş Konfederasyonun ATO Congresium'da düzenlenen 14. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, dijitalleşen dünyayla birlikte her alanda büyük değişimler yaşandığını belirterek, çalışma hayatının tüm taraflarının söz konusu değişimden etkilendiğini söyledi.

Kuruluşların ve iş modellerinin dönüştüğünü, iş modellerinin de rekabetin doğasını ve koşullarını değiştirdiğini ifade eden Akkol, şunları kaydetti:

"Değişim, kuruluşlar için yeni fırsatları yaratırken, kimileri değişime ayak uydurup kazanıyor, kimileri ise kaybediyor. Kötü örneklere odaklanmayalım. Önümüze bakalım, potansiyelimizi kullanalım. Çünkü oldukça genç ve adaptasyonu yüksek bir milletiz. 15-24 yaş arası 13 milyon genç nüfusa sahibiz. Bu sayı dünyadaki 143 ülkenin nüfusundan fazla. Doğru yönlendirilirse inanılmaz bir potansiyel. Sahip olduğumuz genç nüfus potansiyelimizi ancak etkin çözümlerle ve el birliği ile fırsata dönüştürebiliriz. Bu kapsamda, genç nüfusun işgücü piyasasına başarılı bir geçiş sağlayabilmesi için teknoloji odaklı eğitimler ile gelişimine destek sağlamalıyız.

- "Ülkemizin ihtiyaç duyduğu iş birliğini geliştirmek elimizde"

Akkol, gelişimi devam ettirip, birlikte kazanmak için işçiler ve işverenler arasındaki uyumun sürdürülmesi gerektiğini dile getirerek, "Değişim hızlanacak, bunun farkındayız. Dünyaya baktığımızda, her alanda olduğu gibi iş yapış biçimleri ve sendikacılık anlayışı da değişiyor. Çatışmadan beslenen sendikacılık tarihten siliniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni dünyada tüm paydaşların ortak hedef, ortak değer ve görevler üstlendiğini anlatan Akkol, şunları kaydetti:

"Çalışanların refahını sürdürülebilir bir şekilde artırırken işletmelerin de rekabet gücünü yükseltmek, uzlaşmayı ve ortak gelişim alanlarını ön plana almak, üretimin ve rekabetin temeli olan nitelikli işgücüne katkıda bulunmak hepimizin ortak amacı. Bu amaca ulaşmak için sanayimizin ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu iş birliğini geliştirmek bizim elimizde. Birlikte kazanmak ve ülkemize kazandırmak için ortak akılda buluşmalıyız."

TİSK olarak sosyal diyalog toplantısı düzenleyeceklerini bildiren Akkol, "2019 sonuna doğru yapacağımız etkinlikte tüm sosyal taraflar ile birlikte ülkemizin geleceğine ve gençlerimize odaklanacağız." dedi.

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Hak-İş'in 14. Olağan Genel Kurulu TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol

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