Hak-İş'in 14. Olağan Genel Kurulu'nda genel başkanlığa Mahmut Arslan yeniden seçildi.

Arslan, konfederasyonun bir otelde yapılan genel kurulunda, seçimin ardından yaptığı teşekkür konuşmasında, Hak-İş'in, bir davanın, bir mücadelenin ve mazlumların zalimlere karşı duruşunun adı olduğunu söyledi.

Kongreyi, Hak-İş davasının daha da güçlendiği, kökleştiği, geleceğe daha da güçlü bir şekilde yürüyeceği "tarihi bir kongre" olarak niteleyen Arslan, konfederasyonun sadece bugünün değil, geleceğin Hak-İş'ini inşa etme iddiasında olduğunu vurguladı.

Konfederasyon tüzüğünün değiştirildiğini belirten Arslan, bununla yeni bir heyecan, anlayış ve motivasyonu oluşturacaklarını ifade etti. Arslan, "Hak-İş, gerçekten bağımsız, özgür ve bu ülkenin yüz akı bir kuruluştur. Bunun altını çizerek söylüyorum. Hiç kimsenin arka bahçesi, yandaşı, oyundaşı olmadık ve olmayacağız. Bu bağımsızlık karakterimizi hiç kimseye teslim etmeyiz." diye konuştu.

Hak-İş'i bir yaşam biçimi ve dava olarak gördüğü için hiçbir zaman şikayetçi olmadığını belirten Arslan, konfederasyonun çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.