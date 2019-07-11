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Hak-İş'in 14. Olağan Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.07.2019 15:19 | Son Güncelleme

Genel Kurulda başkanlığa 301 geçerli oyun tamamını alan Mahmut Arslan yeniden seçildi - Mahmut Arslan: - "Hak-İş, bağımsız, özgür ve gerçekten bu ülkenin yüz akı bir kuruluştur. Hiç kimsenin arka bahçesi, yandaşı, oyundaşı olmadık ve olmayacağız. Bu bağımsızlık karakterimizi hiç kimseye teslim etmeyiz"

Hak-İş'in 14. Olağan Genel Kurulu'nda genel başkanlığa Mahmut Arslan yeniden seçildi.

Arslan, konfederasyonun bir otelde yapılan genel kurulunda, seçimin ardından yaptığı teşekkür konuşmasında, Hak-İş'in, bir davanın, bir mücadelenin ve mazlumların zalimlere karşı duruşunun adı olduğunu söyledi.

Kongreyi, Hak-İş davasının daha da güçlendiği, kökleştiği, geleceğe daha da güçlü bir şekilde yürüyeceği "tarihi bir kongre" olarak niteleyen Arslan, konfederasyonun sadece bugünün değil, geleceğin Hak-İş'ini inşa etme iddiasında olduğunu vurguladı.

Konfederasyon tüzüğünün değiştirildiğini belirten Arslan, bununla yeni bir heyecan, anlayış ve motivasyonu oluşturacaklarını ifade etti. Arslan, "Hak-İş, gerçekten bağımsız, özgür ve bu ülkenin yüz akı bir kuruluştur. Bunun altını çizerek söylüyorum. Hiç kimsenin arka bahçesi, yandaşı, oyundaşı olmadık ve olmayacağız. Bu bağımsızlık karakterimizi hiç kimseye teslim etmeyiz." diye konuştu.

Hak-İş'i bir yaşam biçimi ve dava olarak gördüğü için hiçbir zaman şikayetçi olmadığını belirten Arslan, konfederasyonun çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

- "Hak-İş'i hepimiz yücelteceğiz"

Hak-İş davası için bundan sonra da mücadeleye devam edeceklerinin altını çizen Arslan, şöyle devam etti:

"Hak-İş'in değerlerinden, imkanlarından yararlanıp, kaynaklarından beslenip sonra da ihanet edenlerin akıbetini hep beraber göreceğiz. Hak-İş'i hepimiz yücelteceğiz. Sadece yönetim kurulu, sendikaların başkanları değil, bütün arkadaşlarımız bu davayı yüceltecekler. Bizim hayalimiz ve gördüğümüz rüya bu. Daha büyük, güçlü, etkin, davasına, değerlerine sahip çıkan bir Hak-İş'i inşa etmeye çalışacağız. Bu Genel Kurul bu hedeflerimize yürüme genel kurulu olacaktır. Katılım yönüyle ve aldığımız kararlarla bir ilki gerçekleştirdik. Değiştirdiğimiz tüzükle yeni bir yol haritası oluşturduk."

Bütün bu süreçlerin, bundan sonrası için ufuk açacağı ve yol haritası oluşturacağı anlayışını güçlendirdiğini dile getiren Arslan, "2013'te 160 bin üyemiz vardı. Bugün 500 bin üye ilave ettik. Bu büyük bir değişimin büyük bir başarıyla yönetimi demektir. Bu kolay bir iş değildir. Bu değişimi, büyük dönüşümü, başarıyı hep birlikte elde ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Genel Kurulda, 404 delegeden 373'ü oy kullandı. Arslan, oylamada 301 geçerli oyun tamamını alarak başkanlığa yeniden seçildi.

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genel kurul Hak Iş

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