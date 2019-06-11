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Hak-İş'in Bolu'dan Ankara'ya yürüyüşü başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 14:21 | Son Güncelleme

BOLU Belediyesi'nde işten çıkarılan 97 işçiye destek amacıyla Hak-İş Sendikası'nca Bolu'dan Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne yürüyüş başlatıldı.

Hak-İş'in Bolu'dan Ankara'ya yürüyüşü başladı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU Belediyesi'nde işten çıkarılan 97 işçiye destek amacıyla Hak-İş Sendikası'nca Bolu'dan Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne yürüyüş başlatıldı. Bolu Belediyesi ve CHP Bolu İl Başkanlığı'na siyah çelenk bırakılmasının ardından yüzlerce kişinin katılımıyla başlayan yürüyüşün, 22 Haziran'da tamamlanması bekleniyor.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, adaylığı döneminde, 19 Aralık'ta noterde imza atarak, o güne kadar belediyede çalışan hiçbir işçiyi işten çıkarmayacağı sözünü verdi. 19 Aralık'tan sonra taşeron olarak istihdam edilen 127 işçiden 97'sinin görevlerine, 22 Nisan'da son verildi. İşten çıkarılan işçiler, 49 gün önce, Bolu Belediye binası önünde oturma eylemi başlattı. İşçilerin 49 gün boyunca devam eden eylemlerinin ardından bugün Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne yürüyüş başladı.
Yürüyüş öncesi Hak-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hak-İş'e bağlı sendikalarının yöneticileri, temsilcileri ve üyeleri ile işten çıkarılan işçiler, Bolu Belediye binası önünde toplandı. Yürüyüşe katılanlar, önce Bolu Belediyesi'ne ardından CHP Bolu İl Başkanlığı'na siyah çelenk bırakarak yola çıktı. Yürüyüş öncesi topluluğa seslenen Genel Başkan Arslan, şöyle konuştu:
"Yaklaşık 700 arkadaşımız adına sembolik olarak devam eden bu çadır eylemi 49 gündür birilerine mesaj vermeye çalışıyor. Bir taraftan Hak-İş üyesi olduğu için Hizmet-İş Sendikası üyesi olduğu için ve diğer Hak-İş'e bağlı sendikaların üyeleri oldukları için baskılarla sendikalarımızdan istifa ettirilen arkadaşlarımız her gün sayıları artarken, bir taraftan seçim meydanlarında noterden taahhütname yayınlayıp 'Biz hiçbir işçimizi işten çıkarmayacağız. Hiçbir işçimizin işine son vermeyeceğiz' diyerek elinde noterden taahhütname yayınlayan, bir taraftan Kur'an öperek millete mesaj veren Bolu Belediye Başkanı'na sesleniyorum. Bu noter taahhüdü nerede kaldı? Bizi duyun. Bizi anlayın. Bizi fark edin. Bizim bir tek amacımız var. İşimizi, aşımızı, ekmeğimizi ve geleceğimiz istiyoruz. Biz siyaset sendika ilişkilerini demokratik süreçlerle takip ettik; ancak bize karşı bir hınç var. Bize karşı bir düşmanlık var. Daha mazbatayı almadan üyelerimize saldırıyorlar. Sendikalarımıza saldırıyorlar. Ne bu karşı duruşluk nedir? Hak-İş ve sendikaları size ne yaptı?"
Yürüyüş, D-100 yolu üzerinde gerçekleştirilirken, 22 Haziran'da CHP Genel Merkezi önünde sonlanması planlanıyor.

FOTOĞRAFLI

Hak-İş'in Bolu'dan Ankara'ya yürüyüşü başladıHak-İş'in Bolu'dan Ankara'ya yürüyüşü başladıHak-İş'in Bolu'dan Ankara'ya yürüyüşü başladıHak-İş'in Bolu'dan Ankara'ya yürüyüşü başladı

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