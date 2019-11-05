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Hak-İş'in "Uluslararası Kısa Film Yarışması"na 4 bin 46 başvuru yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 11:23 | Son Güncelleme

Hak-İş'in, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla bu yıl 8'incisini düzenlediği yarışma kapsamında, ulusal ve uluslararası alanda iki kategoride 11 dalda, toplam 60 bin liralık ödül verilecek - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan: - "Yarışmamızın dünya genelinde bir marka olduğunu ve yoğun bir ilgiyle karşılandığını görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz"

YASEMİN KALYONCUOĞLU - Hak-İş'in, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla bu yıl 8'incisini düzenlediği "Uluslararası Kısa Film Yarışması"na 4 bin 46 başvuru oldu.

"Emeğe Saygı" temalı 8. Hak-İş Uluslararası Kısa Film Yarışması'na Türkiye'den ve uluslararası alandan geçen yıla göre artan sayıda başvuru oldu.

Yarışmaya geçen yıl 119 ülkeden 3 bin 865, bu sene ise 214'ü Türkiye'den olmak üzere 119 ülkeden 4 bin 46 kısa filmle başvuru yapıldı.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hak-İş Kültür Sanat Komitesince Kültür ve Turizm Bakanlığının da katkılarıyla bu yıl sekizincisi yapılan yarışma için titiz bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

"Yarışmamızın dünya genelinde bir marka olduğunu ve yoğun bir ilgiyle karşılandığını görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz." diyen Arslan, yarışma başvurularının 30 Eylül itibarıyla sona erdiğini anımsattı.

Arslan, "Yarışmamıza İran'dan 409, Hindistan'dan 334, Amerika'dan 198, Fransa'dan 171, Brezilya'dan 149, İspanya'dan 128, İtalya'dan 122 ve Rusya'dan 100 filmle katılım sağlanmıştır." dedi.

Arslan, yarışmaya, Kanada, Arjantin, Meksika, Mısır, Çin, Almanya, Polonya, Ukrayna, Portekiz, Kore, Avustralya, Yunanistan, Endonezya, İsrail, Nijerya, Bangladeş, Romanya, Irak, Pakistan, Tayvan, Filistin, Lübnan, Japonya, Tunus, Özbekistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Bosna Hersek, Finlandiya, Gana, Kamerun, Kosta Rika, Porto Riko, Senegal ve Mali gibi dünyanın dört bir yanından katılım olmasının dünya çapında bir kısa film yarışması yaptıklarının kanıtı olduğunu belirtti.

Bir emek meşalesi yaktıklarını ve bugün bu meşalenin altında binlerce yapımcı ve yönetmenin bir araya geldiğini söyleyen Arslan, şöyle konuştu:

"2012'de başladığımız ve 2016'dan bu yana uluslararası düzeyde gerçekleştirdiğimiz kısa film yarışmamız kapsamında dağıttığımız ödüllerle sektöre maddi katkıda bulunduk. 8 yılda yarışmamıza 20 bine yakın filmle başvuruda bulunuldu ve bu filmler aracılığıyla yapımcısı, yönetmeni ve oyuncusu on binlerce sinema emekçisine ulaştık. Yarışmamıza dünyanın dört bir yanından katılım oluyor ve uluslararası alanda ödüle hak kazananlar ülkemize davet edilerek ülkemizin tanıtımına katkı yapıyoruz. Bugüne kadar dünyanın dört bir tarafından yapımcı, yönetmen ve oyuncular ülkemize davet edilerek ödülleri takdim edildi."

Emeği bilgi, sanat ve kültürle buluşturmak, insan emeğinin sanatsal alandaki çalışmalarına farkındalık kazandırmak amacıyla çıktığımız bu yolda emin adımlarla yürüyoruz. Hak-İş 8.Uluslararası Kısa Film Yarışması'nı da başarıyla ve rekor bir başvuruyla sonuçlandırmaktan memnuniyet duyuyoruz. Sinema alanında faaliyet gösteren, tüm yapımcı ve yönetmenlere, oyunculara, kısacası sinema emekçilerine yarışmamıza göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz."

- Ödül töreni 27 Kasım'da

Yarışma kapsamında ulusal ve uluslararası alanda iki kategoride 11 dalda ödül verilecek. Birinci olan filme 10 bin lira, ikinci olan filme 5 bin, üçüncü olan film ile Necati Çelik Özel Ödülü'ne layık görülen filme 2 bin 500'er lira olmak üzere toplamda 60 bin liralık ödül takdim edilecek.

Yarışmada ayrıca "Sendikacı Gözünden" kategorilerinde belirlenecek eserlere de ödül ve plaketi takdim edilecek.

Hak-İş 8. Uluslararası Kısa Film Yarışması ödülleri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy başta olmak üzere sinema ve sanat dünyasından yerli ve yabancı pek çok sanatçı ve Hak-İş teşkilatının katılımıyla 27 Kasım'da Ankara'da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

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Hak Iş Uluslararası Kısa Film Yarışması

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