Hak-İş’li kadınlar Ankara ve İstanbul’da buluşacak

Hak-İş Konfederasyonu tarafından, Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde, 6 Martta Ankara’da ve 8 Mart’ta İstanbul’da ulusal ve uluslararası sendikal hareketten üyelerin yoğun katılımıyla “Fıtratta Farklılık Haklarda Eşitlik” temasıyla 8. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması gerçekleştirilecek. 8 Mart’ta İstanbul’da gerçekleştirilecek programa, TBMM Eski Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım da katılacak.

Hak-İş, 6 Mart 2019 tarihinde Ankara’da çoğunluğu kadın bin kişinin katılımıyla 8. Uluslararası Kadın Emeği Buluşmasını gerçekleştirecek. Hak-İş Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin’in açılış konuşması ile başlayacak program, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın ve protokolün konuşmaları ile devam edecek.

Programda bir de panel gerçekleştirilecek. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Gonca Bayraktar Durgun’un yapacağı panelde, Doç. Dr. Hatice Ayataç Şehirleşme ve Kadın, Özlem Albayrak Yeni Medya, Teknoloji ve Kadın, Nihal Olçok Başarılı Kadınlar, Dr. Öğr. Üyesi Neşe Yıldız Eğitimin Kadınların Kariyer ve Katılımı Üzerindeki Etkisi, Eda Güner Sendikal Eğitimin Çalışan Kadınların Gelişimine Etkisi: HAK-İŞ’li Kadınlar, Dr. Öğr. Üyesi Nergis Dama İş ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılması konularında sunumlar gerçekleştirecek. Söz konusu Program, 6 Mart 2019 Çarşamba günü saat 14.30’da Hilton Garden-İnn Ankara Otelinde gerçekleştirilecek.

Hak-İş’in “Fıtratta Farklılık Haklarda Eşitlik” temasıyla gerçekleştireceği 8. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması’nın ikinci ayağı 8 Mart’ta İstanbul’da gerçekleştirilecek. Programa, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım da katılacak. Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Toruntay ve Hak-İş Kadın Komite Başkanı Fatma Zengin’in açılış konuşması ile başlayacak programda, Hak-İş Genel Başkanı Arslan ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yıldırım da bir konuşma yapacak. Toplantı 8 Mart 2019 Cuma günü saat 18:00’da Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek.

