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HAK-İŞ'ten 1 Eylül Dünya Barış Günü mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 11:50 | Son Güncelleme

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan: - "Dünyanın dört bir yanında mazlumların uğradığı zulmün son bulmasını, dünyada demokrasinin galip gelmesini, adalet ve barışın kazanmasını istiyoruz"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Dünyanın dört bir yanında mazlumların uğradığı zulmün son bulmasını, dünyada demokrasinin galip gelmesini, adalet ve barışın kazanmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Arslan, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, "Tarihte büyük kanlı çatışmalara sahne olan dünyada, yaşanan iki büyük savaşın ardından 1 Eylül 'Dünya Barış Günü' olarak ilan edilmiştir. Ancak barışın sadece gün ilan edilmesiyle mümkün olmadığı bir gerçektir." değerlendirmesinde bulundu.

Yaşanan acı savaş tecrübelerine rağmen bugün hala dünyanın çeşitli bölgelerinde kanlı çatışmaların devam ettiğine dikkati çeken Arslan şunları kaydetti:

"Sivil halk ve çocuklar can vermekte, doğdukları toprakları terk etmeye zorlanmakta, insanlar kaçırılmakta, masum insanlar sorumlu olmadıkları çatışmaların bedelini en ağır şekilde ödemektedirler. Barışın ortadan kaldırılarak, silahların kullanılması ve savaşların yaşanması, ağır ekonomik ve sosyal faturalar ödenmesine yol açmaktadır."

Arslan, dünyanın pek çok bölgesinde insanlığın ve Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere uluslararası kuruluşların gözleri önünde katliamlar yaşandığını hatırlatarak, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Filistin'de, Gazze'de, Kudüs'te, Yemen'de, Mısır'da, Suriye'de, Doğu Guta'da, Myanmar'da, Arakan'da, Doğu Türkistan'da dünyanın neresinde olursa olsun yapılan zulümleri, soykırımları, vahşetleri lanetliyoruz. Dünyanın dört bir yanında mazlumların uğradığı zulmün son bulmasını, dünyada demokrasinin galip gelmesini, adalet ve barışın kazanmasını istiyoruz."

Arslan, açıklamasında, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı ve Uluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği Başkanı olarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup yazarak, İsrail hapishanelerindeki masum Filistinli mahkumlara karşı uygulanan insanlık dışı muamelelere dikkat çektiklerini de vurguladı.

Guterres'in de "BM olarak İsrail hapishanelerindeki masum Filistinli mahkumlara karşı uygulanan insanlık dışı muameleler ve mahkumiyetlerin sona erdirilmesiyle ilgili çalışmaları sürdürdükleri" cevabını verdiğini belirten Arslan, bu sözün gereğinin yerine getirilmesini istedi.

- "BM'nin görevi rapor yayınlamak değil, barışı tesis etmek"

Açıklamasında, BM başta olmak üzere uluslararası kuruluşların görevinin, sadece raporlar yayınlamak değil, kalıcı barışı tesis etmek olduğunun altını çizen Arslan, şöyle devam etti:

"HAK-İŞ olarak, dünyamızı tehdit eden bir diğer unsurun da FETÖ, PKK, DEAŞ, YPG, DHKP-C ve diğerleri olmak üzere terör örgütleri olduğunu biliyoruz. Ülkemizin ve dünyanın bunlarla etkin mücadele ederek, ülkemizde, bölgemizde ve dünyada terörün ve savaşların bir an önce son bulmasını, barışın egemen olmasını diliyoruz."

Arslan, ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" sözlerinin gerçekleştirilmesi için daha fazla mücadele edilmesi gerektiğini ifade ederek, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutladı.

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Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan

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