HAK-İŞ'ten 1 Eylül Dünya Barış Günü mesajı

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Dünyanın dört bir yanında mazlumların uğradığı zulmün son bulmasını, dünyada demokrasinin galip gelmesini, adalet ve barışın kazanmasını istiyoruz." ifadesini kullandı. Arslan, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, "Tarihte büyük kanlı çatışmalara sahne olan dünyada, yaşanan iki büyük savaşın ardından 1 Eylül 'Dünya Barış Günü' olarak ilan edilmiştir. Ancak barışın sadece gün ilan edilmesiyle mümkün olmadığı bir gerçektir." değerlendirmesinde bulundu. Yaşanan acı savaş tecrübelerine rağmen bugün hala dünyanın çeşitli bölgelerinde kanlı çatışmaların devam ettiğine dikkati çeken Arslan şunları kaydetti: "Sivil halk ve çocuklar can vermekte, doğdukları toprakları terk etmeye zorlanmakta, insanlar kaçırılmakta, masum insanlar sorumlu olmadıkları çatışmaların bedelini en ağır şekilde ödemektedirler. Barışın ortadan kaldırılarak, silahların kullanılması ve savaşların yaşanması, ağır ekonomik ve sosyal faturalar ödenmesine yol açmaktadır."

Arslan, dünyanın pek çok bölgesinde insanlığın ve Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere uluslararası kuruluşların gözleri önünde katliamlar yaşandığını hatırlatarak, şu değerlendirmeyi yaptı: "Filistin'de, Gazze'de, Kudüs'te, Yemen'de, Mısır'da, Suriye'de, Doğu Guta'da, Myanmar'da, Arakan'da, Doğu Türkistan'da dünyanın neresinde olursa olsun yapılan zulümleri, soykırımları, vahşetleri lanetliyoruz. Dünyanın dört bir yanında mazlumların uğradığı zulmün son bulmasını, dünyada demokrasinin galip gelmesini, adalet ve barışın kazanmasını istiyoruz." Arslan, açıklamasında, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı ve Uluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği Başkanı olarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup yazarak, İsrail hapishanelerindeki masum Filistinli mahkumlara karşı uygulanan insanlık dışı muamelelere dikkat çektiklerini de vurguladı. Guterres'in de "BM olarak İsrail hapishanelerindeki masum Filistinli mahkumlara karşı uygulanan insanlık dışı muameleler ve mahkumiyetlerin sona erdirilmesiyle ilgili çalışmaları sürdürdükleri" cevabını verdiğini belirten Arslan, bu sözün gereğinin yerine getirilmesini istedi.