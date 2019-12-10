HABER

Hak-İş'ten AA'ya geçmiş olsun ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 13:52 | Son Güncelleme

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Paris'teki emeklilik reformu protesto gösterilerini yakından takip ederken gözünden yaralanan AA foto muhabiri Mustafa Yalçın için Genel Müdür Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, foto muhabiri Mustafa Yalçın'ın Fransa'da yaralanması dolayısıyla Anadolu Ajansı'na (AA) geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

AA Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı'nın makamında gerçekleşen görüşmede, Arslan, geçtiğimiz hafta Paris'teki emeklilik reformu protesto gösterilerini yakından takip eden foto muhabiri Mustafa Yalçın'ın yaralanmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Yalçın'ın AA'nın dünya çapında fotoğraf çeken özel foto muhabirlerinden biri olduğunu ifade eden Arslan, "Kendisiyle Fransa'da tanışma imkanım olmuştu. Özellikle Türk Milli Takımı'nın asker selamını Fransız rejisine rağmen bize ulaştırmıştı. Cannes Festivali'ne akredite olan tek fotoğrafçımız. Çektiği fotoğraflar pek çok Fransız gazetesinde ve dergisinde kapak olmuş birisi." ifadelerini kullandı.

Dünyanın değişik bölgelerinde olayın protesto edildiğini anımsatan Mahmut Arslan, "Gerçekten aklı başında dünyanın değişik bölgelerindeki makul insanlar bunu protesto etti. Biz de 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü münasebetiyle, 100. yılına girmeye hazırlanan Ajansımıza, bir asırlık geçmişinde özellikle dünyadaki insan hakları ihlallerini milletimize ve dünyaya duyurma konusundaki hassasiyetinden dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

Basın çalışanlarının, insan hakları anlamında toplumun görmesi gereken pek çok konuyu kamuoyuna duyurduğunu ifade eden Arslan, dünyanın özellikle Suriye'de ve Mısır'da yaşanan olumsuzlukları AA üzerinden öğrendiğini söyledi.

Anadolu Ajansının son dönemdeki başarılarından dolayı Genel Müdür Kazancı nezdinde bütün çalışanları tebrik eden Arslan, şunları kaydetti:

"Mustafa Yalçın'a Ajansımızın her konuda destek olacağına inanıyorum. Fotoğrafçının en önemli organı gözü. O yüzden bilerek hedef alındığını düşünüyoruz. Yanındaki arkadaşlar da uluslararası anlamda önemli kişiler, sanki bilerek hedef alınmış ve susturulmak isteniyor. Fransa'nın bu iki yüzlü, çifte standartlı tutumunu biz de dünyaya da duyurmaya çalışıyoruz. Bu konudaki desteğinize teşekkür ediyorum."

- Kazancı'dan teşekkür

AA Genel Müdürü Kazancı da Hak-İş Konfederasyonu Başkanı Arslan'ın, sadece Paris'teki olayda değil Ajans çalışanlarına, kurumun binalarına yönelik saldırılarda her zaman yanlarında olduğunu vurguladı.

Hem Mustafa Yalçın hem eşiyle irtibat halinde olduklarını ifade eden Kazancı, "Oradaki arkadaşlarımız da kendilerine yardımcı olmak için çabalıyor. Ayrıca hem tedavi sürecini hem de hukuki süreci takip açısından farklı girişimlerimiz oldu. Cumhurbaşkanlığımıza, Dışişleri Bakanlığımıza, Sağlık Bakanlığımıza ve Paris Büyükelçimize çok teşekkür ediyoruz. Bu ve benzeri hadiselerde Hak-İş'in yanımızda olması bize güç veriyor. " dedi.

Ziyarette AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu da hazır bulundu.

PARTNERGören hayrete düştü! Şaşkına çeviren değişimGören hayrete düştü! Şaşkına çeviren değişim
Şehit Yıldırım, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandıŞehit Yıldırım, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı
Kayıp dağcıları aramak için 40 kişilik özel tim helikopterle bölgeye sevk edildiKayıp dağcıları aramak için 40 kişilik özel tim helikopterle bölgeye sevk edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da 'sahte engelli raporu' operasyonu

Ankara'da 'sahte engelli raporu' operasyonu

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı!

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı!

TFF'den flaş karar! Gece yarısı açıklandı

TFF'den flaş karar! Gece yarısı açıklandı

Ünlü çakmak markası satıldı

Ünlü çakmak markası satıldı

Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasından kötü haber

Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasından kötü haber

Konya'da bina çöktü! Acı haber geldi

Konya'da bina çöktü! Acı haber geldi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ davasında eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Tecavüzle suçlanan profesörün avukatları davadan çekildi 

Tecavüzle suçlanan profesörün davasında yeni gelişme

Şehit Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in cenazesi evine getirildi

Cenazesi evine getirildi! Büyük kalabalık

Son dakika: Afrin'de iki askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili yeni gelişme!

İki askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili yeni gelişme!

TÜSİAD'ın konferansında çeviri krizi

TÜSİAD'ın konferansında çeviri krizi

Beşiktaş saldırısında şehit olanlar anıldı

3 yıl önce bugün! Akıllar bu görüntüyle kazınmıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.