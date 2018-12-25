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Hak-İş'ten asgari ücret değerlendirmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 18:43 | Son Güncelleme

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan: - "Hak-İş olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısına itirazımız var. Bu komisyonun özellikle işçi temsilcilerinin belirlenmesi usulüne itirazımız var. Komisyon çoğulculuk ve katılımcı bir yaklaşımla yeniden belirlenmelidir. Bu vesileyle belirlenen asgari ücretin başta çalışanlar, işverenlere, hükümetimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Hak-İş olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısına itirazımız var. Bu komisyonun özellikle işçi temsilcilerinin belirlenmesi usulüne itirazımız var. Komisyon çoğulculuk ve katılımcı bir yaklaşımla yeniden belirlenmelidir. Bu vesileyle belirlenen asgari ücretin başta çalışanlar, işverenlere, hükümetimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hak-İş Genel Başkanı Arslan yaptığı yazılı açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2019 yılı için geçerli olan yeni asgari ücretin belirlenmesine ilişkin, işçi-işveren ve hükümet temsilcilerinin üzerinde uzlaşarak, asgari ücreti tespit etmelerini, Türkiye'nin içinden geçtiği zor dönem açısından önemli bulduklarını bildirdi.

Asgari ücret tanımının yanlış olarak kullanıldığını belirten Arslan, "Asgari ücret, bir ülkede uygulanabilecek en düşük, en az ücrettir. Asgari ücret belirlenirken asgari ücret tespit komisyonunda işçileri ve işverenleri hükümeti temsil edenlerin bu gerçeği kamuoyuna doğru bir şekilde anlatmaları gerekmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına işçi adına katılanların bir kısım farklı değerlendirmelerle kıyaslayarak toplumu, özellikle asgari ücretle çalışan milyonlarca insanı, büyük bir beklentiye soktuklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu temsilciler, kamuoyunu yanlış yönlendirerek, biraz da şov hevesleriyle kamuoyunu yanıltmaktadırlar. Asgari ücretin belirlendiği her dönemde olduğu gibi bu dönemde de aynı şeyler tekrar edilmiştir. Tüm işçiler adına komisyona katılan işçi temsilcileri Asgari Ücret Tespit Komisyonu masasına 2 bin lira ve en az enflasyon farkı hedefiyle oturdular. Her dönemdeki komedi tekrarlandı ve asgari ücret, 2 bin 20 lira ile neticelendi. Toplantılara asgari ücretlileri temsil etmek üzere bir hanımefendi kardeşimiz çağrıldı. O kardeşimizden asgari ücretle nasıl geçinildiğini anlatması talep edildi. Şimdi komisyonda bulunan işçi temsilcilerine sormak istiyoruz. 2 bin 20 lira ile bu hanımefendi kardeşimizin talebi yerine geldi mi? Sorunları çözülecek mi?"

"Biz asgari ücretle ilgili olarak, ciddi araştırmalar, çalışmalar yapılmadan ayaküstü yapılan konuşmalarının ilerde sorunlar doğuracağını söylediğimiz zaman bundan rahatsız oluyorlar. " ifadesini kullanan Arslan, şu görüşlerini paylaştı:

"Milyonlarca asgari ücretlinin insanca yaşayabileceği bir ücret alındı mı? Kendi yaptığınız araştırmalarla her ay yoksulluk, açlık ve aylık gıda harcamaları sınırları belirliyorsunuz. Komisyonda oy birliğiyle kabul ettiğiniz bu rakam, bu seviyeleri yakaladı mı? Bu yönde kamuoyunu yönlendiriyorsunuz. İşçilere umut dağıtıyorsunuz. Beklentiyi yükseltiyorsunuz. Sonra da 2 bin 20 liraya, asgari ücretlilerin yüzde 70-80'inin memnun olduğunu söylüyorsunuz. Bu gerçekten işçileri temsilen komisyona katılanların bu işi nasıl yanlış yönettiklerini, nasıl yanlış bir çizgide gittiklerini göstermektedir."

Arslan, asgari ücretin belirlenmesine büyük katkı sağlayan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti.

Asgari ücretin artışından dolayı işletmelerin de yükünü hafifletmek için yapılan desteklerin devam edecek olmasını önemli bulduklarını belirten Arslan, "Bu konuda işverenlerle aynı şekilde düşünüyoruz. Hatta bizim talebimiz, işletmelerde sendikalı olan iş yerlerinde indirimlerin, vergi indiriminin daha fazla olmasını ve sendikal örgütlülüğü teşvik edici bir düzenlemeye dönüştürülmesi gerektiğini talep ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, şöyle devam etti:

"Hak-İş olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısına itirazımız var. Bu komisyonun özellikle işçi temsilcilerinin belirlenmesi usulüne itirazımız var. Komisyon çoğulculuk ve katılımcı bir yaklaşımla yeniden belirlenmelidir. Bu vesileyle belirlenen asgari ücretin başta çalışanlar, işverenlere, hükümetimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz."

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asgari ücret Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan

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