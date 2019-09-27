Hak-İş'ten BM konuşması için Erdoğan'a tebrik mektubu

ÖZCAN YILDIRIM - Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Birleşmiş Milletlerin (BM) 74. Genel Kurulu'ndaki konuşmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mektubu gönderdi.

Arslan, mektubunda, Erdoğan'ın BM'deki konuşmasıyla Libya, Yemen, Katar, İran, Mısır, Karabağ, Keşmir, Myanmar ve Afganistan'daki insan hakları ihlalleri, işgaller veya ekonomik yaptırımlara işaret ederek tüm mazlumlarının feryadını haykıran gür ve vicdani bir ses olduğunu vurguladı.

Erdoğan'ın Filistin davasıyla ilgili samimiyet ve kararlılığının mazlum Filistin halkı için önemli bir destek olduğunu belirten Arslan, mektubunda şunları kaydetti:

"Israrla üzerinde durduğunuz 'Dünya 5'ten büyüktür' söyleminiz, artık tüm mazlum milletlerin ümidi, mücadelesinde bir mihenk taşı ve mottosu olmuştur. Bugüne kadar, uluslararası bütün platformlarda Filistin davasını sahiplendiniz. Gazze'de yaşanan dramı, İsrail Devletinin işgal ettiği topraklarda yapmış olduğu katliam ve zulümleri çekinmeden dile getirdiniz. Özellikle, İsviçre'nin Davos kasabasında 29 Ocak 2009'da Dünya Ekonomik Forumu kapsamında düzenlenen 'Gazze: Ortadoğu'da Barış Modeli' başlıklı panelde, dönemin İsrail Cumhurbaşkanına karşı yapmış olduğunuz 'One Minute' çıkışınız haksızlığa karşı haykırışın bir sembolü olmuştur. Bu çıkışınızla bütün dünyanın gözü önünde İsrail Devleti'nin yapmış olduğu zulmü ve katliamları dile getirmiştiniz."