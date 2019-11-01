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HAK-İŞ'ten CHP'ye ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.11.2019 18:01 | Son Güncelleme

HAK-İŞ'ten CHP'ye ziyaret

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan başkanlığındaki heyet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

CHP genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, yaklaşık bir saat sürdü.

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Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan

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