HAK-İŞ'ten CHP'ye ziyaret

Hak-\u0130\u015f Genel Ba\u015fkan\u0131 Mahmut Arslan ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndaki heyet, CHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'nu makam\u0131nda ziyaret ederek bir s\u00fcre g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc.\nCHP genel merkezinde bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirilen g\u00f6r\u00fc\u015fme, yakla\u015f\u0131k bir saat s\u00fcrd\u00fc. Yol ortas\u0131nda ilgin\u00e7 anlar! Arabay\u0131 b\u0131rak\u0131p ona ko\u015ftularB\u00fclent Turan: \u2019AK Parti, bir\u00e7ok co\u011frafyaya \u00f6rnek ve ilham olmu\u015f, sessiz devrimin ad\u0131d\u0131r\u2019Bakan D\u00f6nmez: Avrupa'n\u0131n en b\u00fcy\u00fck 4'\u00fcnc\u00fc do\u011fal gaz pazar\u0131 olduk