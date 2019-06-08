Hak-İş'ten Emek ve Adalet Yürüyüşü

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası, Bolu Belediyesinde yaşanan işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla 11 Haziran'da, Emek ve Adalet Yürüyüşü düzenleyecek.

Hak-İş'ten yapılan yazılı açıklamada, Hizmet-İş Sendikasınca Bolu Belediyesinde işçilere yönelik "sendika değiştirme baskısı ve 97 emekçinin haksız ve hukuksuz olarak işten çıkarılmasını" protesto amacıyla yapılacak Emek ve Adalet Yürüyüşü'ne ilişkin, Konfederasyon Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın, 11 Haziran saat 12.00'de, Bolu Belediyesi önünde basın açıklaması yapacağı kaydedildi.

Açıklamada, basın açıklamasının ardından Bolu Belediyesi önünden başlayacak 196 kilometrelik yürüyüşün, 22 Haziran'da CHP Genel Merkezi önünde tamamlanmasının planlandığı belirtildi.

Bolu Belediyesinde işten çıkarılan işçiler özelinde başlatılan yürüyüşün CHP ve HDP'li belediyelerde Hak-İş Konfederasyonuna bağlı sendikalara üye emekçilere yönelik baskı ve tehditlere karşı da bir uyarı niteliği taşıdığı aktarılan açıklamada, yürüyüşe Genel Başkan Arslan, Hak-İş'e bağlı sendikaların başkan ve yöneticileri ile Bolu Belediyesinde işten çıkarılan 97 işçi ve ailelerinin yanı sıra, Antalya Büyükşehir, İzmit Belediyesi, Çanakkale/Bayramiç ve İzmir/Menderes belediyelerinde işten çıkarılan işçilerle diğer belediyelerde iş akdi feshedilen işçilerin katılacağı ifade edildi.

