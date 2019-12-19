HAK-İŞ’ten HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere destek ziyareti

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve beraberindeki sendika temsilcileri, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelere destek ziyaretinde bulundu.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, eşi Alime Arslan ve bir grup sendika yöneticisi, terör örgütü PKK tarafından çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan ve 3 Eylül’de başlattıkları oturma eylemini sürdüren ailelerin bulunduğu çadıra gelerek annelere karanfil verip desteklerini iletti.

"Çocuklarımız için bir güvencesiniz"

Ailelerle tek tek görüşen HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, aileleri kararlı duruşlarından dolayı kutladı. Ailelerle konuşan Arslan, "Sizin yaptıklarınızı bugüne kadar devletimiz yapamadı. Devletimizin yapması gerekeni siz yaptınız. Sizin bu eyleme katılmanızdan itibaren çocukları dağa götüremiyorlar ve çocukları kaçıramıyorlar. Siz aslında kendi çocuklarınız için değil, bundan sonra dağa kaçırılan çocuklarımız için bir güvencesiniz” dedi.