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Hak-İş'ten "Sendikal Okul" Projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 11:07 | Son Güncelleme

Türkiye'de bir ilke imza atmak için yola çıkan Hak-İş Konfederasyonu, sendikacıların standartlarını yükseltmeyi amaçlayan "sendikal okul" projesini hayata geçirecek  -Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Dr. Osman Yıldız: - "Sendikal okulla, belirli bir formata, sistematiğe, müfredata, ölçme ve değerlendirmeye sahip bir eğitimle sendikacıların niteliğini ve vizyonunu güçlendirmeyi amaçlıyoruz"  

ÖZCAN YILDIRIM - Hak-İş Konfederasyonu, sendikacıların niteliğini ve vizyonunu güçlendirmek amacıyla "sendikal okul" projesini hayata geçirecek. Bu konuda Türkiye'de bir ilke imza atmak için yola çıkan Konfederasyon, projenin eylem planı için çalışmalara başladı.

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Dr. Osman Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hak-İş'in 10-11 Temmuz’da yapılan 14. Olağan Genel Kurulu'nda 2019-2023 dönemine ilişkin yol haritalarını belirlediklerini anımsattı.

Bu kapsamda, 90 maddeden oluşan manifesto niteliğinde kararlar aldıklarına işaret eden Yıldız, bu kararlar arasında; Hak-İş'in kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi, sendikal hayata dair yaklaşımı, Türkiye'nin sosyo-ekonomik ve siyasal gelişimi ile dış politikanın ana konu başlıkları olduğunu belirtti.

Hak-İş'in sendikal hayata dair yaklaşımı başlığı altında bir sendikal okulun kurulmasının de yer aldığını bildiren Yıldız, şunları kaydetti:

"Hak-İş'in dünyaya açıldığı 1990'lı yılların başından itibaren Avrupa sendikal hareketinin sendikal okul kültürüne dayalı olduğunu gördük. Hatta daha sonra dünyanın değişik ülkelerinde de sendikal okulların varlığına şahit olduk. Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde sendikacılık, bir okul mantığı üzerinden gelişiyor. Oysa ülkemizde sendikacılık, tecrübe ve tecrübe paylaşım yoluyla oluyor ve sosyalleşme içeren bir gelişime sahip. Sendikacılıkta sürdürülebilirlik için sendikal kavramların, değerlerin ve politikaların aktarılması son derece önemli. Bizde her yeni sendikacı maalesef sıfırdan başlıyor, Amerika'yı yeninden keşfetmek durumunda kalıyor. Sendikacılarımızın teorik ile pratiğin buluştuğu bir eğitimle standartlarını yükseltmek istiyoruz. Kuracağımız sendikal okulla, belirli bir formata, sistematiğe ve müfredata, ölçme ve değerlendirmeye sahip bir eğitimle sendikacıların niteliğini ve vizyonunu güçlendirmeyi amaçlıyoruz”

- "Sendikal okul, bilimsel sendikacılık anlayışımızın bir sonucu"

Kuracakları sendikal okulun Türkiye'de bir ilk niteliğinde olacağını bildiren Yıldız, okulun eğitici kadrosunun ve müfredatının belirlenmesi ile fiziki mekanının hazırlanması için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Yıldız, bir eylem planı hazırlıklarına başladıklarını duyurarak, dört yıl içerisinde somut adım atacaklarını vurguladı.

Her zaman bilimsel sendikal anlayıştan yana olduklarını ifade eden Yıldız, şu bilgileri verdi:

"Sendikal okul da bilimsel sendikacılık anlayışımızın bir sonucudur. Daha önce hayata geçirdiğimiz yabancı sendikacılara yönelik eğitim programları ile Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi (MEYEB), Sendikal Okul Projemizin altyapısını oluşturuyor. 30 farklı ülkedeki sendikalarla imzaladığımız iş birliği anlaşmaları neticesinde, ülkemizde ağırladığımız yabancı sendikacılara hem teorik hem de pratik eğitimler verdik, iş yeri ve kurum ziyaretleri gerçekleştirdik. Bu kapsamda bugüne kadar 400 yabancı sendikacıyı eğittik. Buralardan edindiğimiz tecrübeleri sendikal okul ile farklı bir boyuta taşıyacağız."

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Hak Iş Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Osman Yıldız Sendikacılık sendikal okul

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