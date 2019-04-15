"Hak sahibine verilinceye kadar meydanlardayız"

Sudan'da muhalif gruplar, taleplerini yerine getirmesi için Askeri Geçiş Konseyi'ne baskı amacıyla Genelkurmay Karargahı önündeki gösterilerini 9. gününde de sürdü. Askeri Geçiş Konseyi'nin taleplerini yerine getirmesi amacıyla Genelkurmay Karargahı önündeki gösterilerine devam eden ve Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'a seslenen eylemciler, "Burhan, Burhan, Ey Burhan, sen de onlar gibi düşme aman." şeklinde sloganlar attı. Protestocular ayrıca istihbarat teşkilatının lağvedilmesi, rejimin sembol isimlerinin yargılanması ve protestocuları öldürmekle tehdit eden milis güçlerin dağıtılması yönünde taleplerde bulundu. Göstericiler, sivil, demokratik bir hükümet istediklerini, askeri yönetime asla rıza göstermeyeceklerini belirterek, talepleri tam olarak karşılanana dek geri adım atmayacaklarını dile getirdi. Meydanın farklı noktalarında çeşitli siyasi görüşlere mensup gruplar bildiriler okudu, halka ve basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Askeri Geçiş Konseyinin muhalif gruplar lehine art arda çıkardığı kararnameler sonrası göstericilerin sayısında önceki günlere göre belirgin düşüş görülürken, bazı uluslararası haber ajansları ilk kez sahada gelişmeleri takip etti. Alanda, göstericiler ile asker arasındaki samimi diyaloglar dikkati çekti.

- "Yeni Sudan'ı inşa edeceğiz inşallah" AA muhabirine konuşan göstericilerden Mustafa Abdullah, öncelikli taleplerinin sivil hükümete geçişin sağlanması ile göstericileri öldüren ve darp edenlerin yargılanması olduğunu söyledi. Abdullah, "30 yıldır sözler işitiyoruz. Laf değil icraat istiyoruz artık." dedi. Göstericilerden Muhammed Ali de "Taleplerimiz açık, hepsi meşru. Tüm muhalif siyasi gruplar da bu konuda hem fikir. Dolayısıyla askerin protestocuların taleplerini karşılamasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Bedi Salih ise "Halk, gösterilerin ilk gününde özgürlük, barış ve adalet istedi. Bunlar henüz gerçekleşmedi. Bu nedenle hala eylemleri sürdürüyoruz. Bozuk nizam ortadan kalkıp hak sahibine verilinceye kadar meydanlardayız. Yeni Sudan'ı inşa edeceğiz inşallah." değerlendirmesinde bulundu. Amira Baannim, siyasetle alakası olmadığını ancak bir vatandaş olarak haklarını bildiğini dile getirerek, "Devrim henüz hedeflerine ulaşmadı ancak emin adımlarla ilerliyor. Genelkurmay karargahı önündeki ısrar ve azmimizle taleplerimizin gerçekleşeceğini umuyorum." diye konuştu.