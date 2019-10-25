"Hak ve Adalet Ekseninde Yeni Bir Dünya" konferansı

KIRKLARELİ (AA) - Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Başkanı Salih Turan, "Dünyada 1 milyara yakın insan her gün yastığa kafasını aç olarak koyuyor." dedi.

Turan, Kırklareli Üniversitesi Anadolu Gençlik Kulübü tarafından kültür merkezinde düzenlenen "Hak ve Adalet Ekseninde Yeni Bir Dünya" başlıklı konferansta, herkesin, dünyada yaşananları görerek tefekkür etmesi gerektiğini söyledi.

Batıl ve gerçekler karşısında empati yapması gerektiğini ifade eden Turan, dünyanın nimetlerinden yoksun milyarlarca insan bulunduğunu, kimi fakir ülkelerde su birikintilerinden içme suyu ve temizlik ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Turan, şöyle devam etti:

"Empati yaparak değerlendirmek gerekiyor. Dünyada 1 milyara yakın insan her gün yastığa kafasını aç olarak koyuyor. Tefekkür edin, düşünün, kendinizi onun yerine koyun. Bu acı bir şey, insanın aç uyuması. Ya da ortalama 1,5 milyar insan sağlıklı içme suyundan mahrum bir şekilde hayatlarını idame ettiriyorlar. Bunların içerisinde öyleleri varki suyun doğru şekilde rengini, kokusunu bilmeyen insanlar var. Yüz binler, milyonlar olarak ifade edelim." diye konuştu.