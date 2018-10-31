Hakan Akkaya'nın görüntüleri yayınlandı! Sadece erkeklerin girdiği barda...

Bir arkadaşıyla mekan girmeye çalışan Hakan Akkaya, cebindeki şeffaf poşetin içerisindeki beyaz maddeler yüzünden mekana alınmadı. Akkaya, güvenlik görevlilerinden poşeti geri isteyince, 'Polisi arayalım. Polisten alın' yanıtını aldı. Ünlü modacı bu sözler karşısında poşeti orada bırakarak mekandan ayrıldı.

"20 YILDIR SEVGİLİM YOK"

Geçtiğimiz günlerde Posta gazetesine bir röportaj veren ünlü modacı özel hayatına ilişkin samimi açıklamalarda bulunmuştu. Akkaya, 'Aşk hayatın nasıl?' sorusu karşısında şunları dile getirmişti;

20 yıldır sevgilim yok. İşime o kadar aşığım ki. İşime harcayacağım zamanı başka bir yere kaptırırım diye ödüm kopuyor. Televizyonu da bu yüzden bıraktım zaten. Sevgiliden de bu yüzden vazgeçtim. Psikoloğum da “Hayatının önceliğini iş yapmamalısın” diyor. Ama ne yapayım, yapım böyle.

Beyaz TV'deki 'Söylemezsem Olmaz' programında ünlü modacı Hakan Akkaya'nın sadece çıplak erkeklerin girebildiği bir mekana girmeye çalıştığı ve cebinden çıkan maddeler yüzünden mekana alınmadığı gündeme geldi.

