Hakan Altun'a ne oldu? Sağlık durumu nasıl? Apar topar hastaneye kaldırıldı

Ünlü şarkıcı Hakan Altun sırt ağrısı nedeni ile hastaneye kaldırıldı. Kuliste "sırtım ağrıyor, doktora gitmek istiyorum" diyen Hakan Altun acilen hastaneye kaldırıldı. Altun, 2007'de beyin ameliyatını yapan doktoru tarafından kontrole alındı. İşte, Hakan Altun'un sağlık durumu...

HAKAN ALTUN'A NE OLDU? HAKAN ALTUN'UN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ünlü şarkıcı Hakan Altun, bir televizyon programının çekimleri sırasında kuliste arkadaşlarına "Sırtım ağrıyor, doktora gitmek istiyorum" dedi. Arkadaşları Altun'u hastaneye götürdü. Sağlık durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. 2. Sayfa'nın haberine göre; Altun, 2007'de beyin ameliyatını yapan doktoru tarafından kontrole alındı. Ünlü şarkıcı, 2008 yılında beyin tümörü ameliyatı geçirmişti.



