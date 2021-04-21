HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Hakan Altun'a ne oldu? Sağlık durumu nasıl? Apar topar hastaneye kaldırıldı

Hakan Altun'a ne oldu? Sağlık durumu nasıl? Apar topar hastaneye kaldırıldı

21.04.2021 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakan Altun apar topar hastaneye kaldırıldı. Ünlü şarkıcı sırt ağrısına dayanamayarak arkadaşlarına doktora gitmek istediğini söyledi. Altun'un sevenleri arama motorları üzerinden Hakan Altun'un sağlık durumu hakkında araştırma yapıyor. İşte, Hakan Altun'un sağlık durumu hakkında son dakika gelişmeleri...

Hakan Altun'a ne oldu? Sağlık durumu nasıl? Apar topar hastaneye kaldırıldı

Ünlü şarkıcı Hakan Altun sırt ağrısı nedeni ile hastaneye kaldırıldı. Kuliste "sırtım ağrıyor, doktora gitmek istiyorum" diyen Hakan Altun acilen hastaneye kaldırıldı. Altun, 2007'de beyin ameliyatını yapan doktoru tarafından kontrole alındı. İşte, Hakan Altun'un sağlık durumu...

HAKAN ALTUN'A NE OLDU? HAKAN ALTUN'UN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ünlü şarkıcı Hakan Altun, bir televizyon programının çekimleri sırasında kuliste arkadaşlarına "Sırtım ağrıyor, doktora gitmek istiyorum" dedi. Arkadaşları Altun'u hastaneye götürdü. Sağlık durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. 2. Sayfa'nın haberine göre; Altun, 2007'de beyin ameliyatını yapan doktoru tarafından kontrole alındı. Ünlü şarkıcı, 2008 yılında beyin tümörü ameliyatı geçirmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu bir rekor! 271 kilogramlık ton balığı, görenleri şaşkına çeviriyorBu bir rekor! 271 kilogramlık ton balığı, görenleri şaşkına çeviriyor
21 Nisan koronavirüs tablosu21 Nisan koronavirüs tablosu
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti
Anahtar Kelimeler:
Hakan Altun

En Çok Okunan Haberler

Kısa çalışma ödeneği devam edecek!

Kısa çalışma ödeneği devam edecek!

Kabine değişikliğiyle ilgili flaş iddia: Daha çok isim var

Kabine değişikliğiyle ilgili flaş iddia: Daha çok isim var

Yoğun bakımdaydı! Kötü haberi eski eşi duyurdu

Yoğun bakımdaydı! Kötü haberi eski eşi duyurdu

Maskeler çıktı, İsrail'de hayat normale döndü!

Maskeler çıktı, İsrail'de hayat normale döndü!

Son Dakika: 21 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 21 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Putin'den çok sert açıklama: Pişman olacaklar!

Putin'den çok sert açıklama: Pişman olacaklar!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Son Dakika: 19 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 19 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bakan Koca: Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi

Bakan Koca: Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi

Kentte termometreler 41 dereceyi gördü

Kentte termometreler 41 dereceyi gördü

Almanya'ya giden H.B. konuştu: Merkezi Bingöl

Almanya'ya giden H.B. konuştu: Merkezi Bingöl

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.