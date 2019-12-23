MAGAZİN

Hakan Altun, Bursalıları coşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 10:52 | Son Güncelleme

BURSA’da konser veren Hakan Altun, dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- BURSA’da konser veren Hakan Altun, dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.
Arabesk müzik şarkıcısı Hakan Altun, önceki gece Bursa’da hayranlarıyla buluştu. 'Bir Telefon' adlı klasikleşen şarkısıyla dinleyenlerini selamlayan Altun, 2,5 saat sahnede kaldı. Mekanı tamamen dolduran yaklaşık 1500 kişiye birbirinden güzel şarkılarını seslendiren Altun, konserin son bölümlerine doğru enerjiyi artırdı. Hareketli şarkılarda kendinden geçen Altun, solisti Funda Gürses ile birlikte sahnede halay çekti.

FOTOĞRAFLI

Süper minisiyle kalça dansı yaptı! Olay olduSüper minisiyle kalça dansı yaptı! Olay oldu
Demet Akalın'dan Okan Kurt'a şok sözler! Hemen kaldırdı...Demet Akalın'dan Okan Kurt'a şok sözler! Hemen kaldırdı...
Müge Anlı'nın avukatının acı günü! 13 yaşındaki torunu... Müge Anlı'nın avukatının acı günü! 13 yaşındaki torunu...
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Uzungöl'de gergin gece! Yolları barikatlarla kapattılar!

Uzungöl'de gergin gece! Yolları barikatlarla kapattılar!

Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu!

Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Usta oyuncudan acı haber

Usta oyuncudan acı haber

EDHO'dan şaşırtan fragman! Ünlü oyuncu geri mi dönüyor?

EDHO'dan şaşırtan fragman! Ünlü oyuncu geri mi dönüyor?

Derbide gülen taraf Fenerbahçe

Derbide gülen taraf Fenerbahçe

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

7 milyon TL'lik villasını bakın kaç paraya satacak?

7 milyon TL'lik villasını bakın kaç paraya satacak?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emilia Clarke hayranlarıyla selfie çektirmek istemiyor!

Hayranlarıyla selfie çektirmek istemiyor!

Survivor Avatar Atakan babasından şikayetçi oldu

'Bir babanın yapmaması gereken çirkin şeyler yaptı'

Müge Anlı'da kan donduran olay! Cinayetin detayları ortaya çıkmaya başladı

Korkunç detay! Tuz ruhu döküp parçalara ayırdıktan sonra...

Kırk Yalan Film oyuncuları Vega Outlet’te

Kırk Yalan Film oyuncuları Vega Outlet’te

'Süper yenge' Irina Morozyuk'tan iddialı paylaşımlar

'Süper yenge'den bomba paylaşım!

Cardi B alışverişe giderken tercih ettiği elbiseyle dikkat çekti

Ünlü şarkıcı alışveriş için tercih ettiği elbiseyle dikkat çekti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.