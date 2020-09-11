Hakan Altun’dan Demet Akalın ve Alişan’a yanıt! ‘Ölürüm de bırakmam...’

Geçtiğimiz günlerde sabah programında sanatçı dostlarına sitem eden ikili konuk bulma konusunda zorluk yaşadığını söylemişti. Yayında Demet Akalın programa katılmamak için 'müziği bıraktık’ diyorlar demişti. Ünlü sanatçının sözlerinin magazin gündeminde yer almasından sonra programa katılmak istemeyen ismin Hakan Altun olduğu iddia edildi. İddiaların ardından Hakan Altun ikiliye sosyal medya hesabından cevap vermeyi seçti.

‘MÜZİK BENİ BIRAKANA DEĞİN’

Demet Akalın ve Alişan’n yayındaki açıklamasından sonra Hakan Altun sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı. Müziği bırakma iddialarının doğru olmadığını belirten Altun gönderisine, “Ölürüm de müziği bırakamam, müzik beni bırakana değin" notunu ekledi.

Ünlü sanatçılar arasında yaşanan yanlış anlaşılmalara açıklık getirmek istediğini belirten Altun, “Ufak bir yanlış anlaşılmadan dolayı bu videoyu çekiyorum. Yanlış bir anlaşılma... Sevgili Demet ve Alişan beni davet etti ama Bodrum'da yaşadığım ve pandemi sebebiyle 2020 yılında şarkı söylemeyeceğimi iletmiştim kendilerine. Hem moralim bozuk hem riskli gruptayım ben" dedi.

