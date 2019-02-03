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Hakan Altun, hayranlarını hem duygulandırdı hem de coşturdu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.02.2019 14:26 | Son Güncelleme

BURSA'da sahneye şarkıcı Hakan Altun, söylediği parçalarla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Hakan Altun, hayranlarını hem duygulandırdı hem de coşturdu

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- BURSA'da sahneye şarkıcı Hakan Altun, söylediği parçalarla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Fantezi müziğinin güçlü sesi Hakan Altun, Jolly Joker Bursa sahnesinde hayranlarıyla buluştu. Önce ‘Bir Telefon’ adlı şarkısını seslendiren Altun, mekanı dolduran dinleyicilerine eski ve yeni şarkılarını söyledi. Yaklaşık 2,5 saat sahnede kalan Altun, şarkı aralarındaki sohbetiyle de hayranlarının gönlüne dokundu. Hakan Altun, sahnede ‘Ankara’nın Bağları’ adlı şarkıyı söyleyerek ekip üyeleri ile birlikte oyun oynadı.
Bursa’daki konserlerinde kendilerini yalnız bırakmayan dinleyicilerine teşekkür eden Hakan Altun, “Çok hoş gördük. Eksik olmayınız. En uyuz olduğum şey, bana saat söylüyorlar, gece 11.00’de sahneye çık, 1,5 saat söyle, o da 12.30 ediyor. Ben de diyorum ki; 11.30’a doğru çıkarım, gece 02.00’ye kadar yolu var derim her zaman. Uykumuz gelene kadar, yorulana kadar şarkı söyleriz” dedi.
'HERKES ENSTRÜMAN ÇALAMAZ'
Şarkıyı kendisinin söylediğini ancak çalanların da çok önemli olduğunu kaydeden Hakan Altun, “Türkiye’de herkes şarkı söyleyebilir, Türkiye’de herkes alkışlayabilir ama herkes enstrüman çalamaz arkadaşlar. Onlar benim ailemden daha çok gördüğüm insanlar” diye konuştu.

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