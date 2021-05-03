Hakan Altun neden yok, ne zaman dönecek? Hakan Altun’un hastalığı nedir?

Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici ile birlikte Şarkılar Bizi Söyler isimli programını sunan Hakan Altun, 10. Bölüm fragmanında olmayınca, neden olmadığı ve ekranlara ne zaman döneceği de merak konusu oldu. Geçtiğimiz yıllarda beyin ameliyatı geçiren Hakan Altun’un hastalığı ile ilgili açıklama yine kendisinden geldi…

HAKAN ALTUN NEDEN YOK?

Hakan Altun’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada sevilen sanatçının hastaneye kaldırıldığı, birkaç gün hastanede kaldıktan sonra bir süre de evinde istirahat edeceği belirtildi.

HAKAN ALTIN NE ZAMAN DÖNECEK?

Hakan Altın’un ne zaman döneceğine dair henüz kesin bir bilgi bulunmuyor.

HAKAN ALTIN’UN HASTALIĞI NEDİR?

21 Nisan Çarşamba akşamı gelişen sağlık sorunları sebebiyle hastanede gerekli tetkikleri yapılan Altun’un beyin damarlarından birinde dolaşım bozukluğu tespit edildiği, erken müdahale sayesinde ciddi bir sorun yaşanmadığı belirtildi.

Hastaneden taburcu olan Hakan Altun evinde istirahate çekildi ve sağlık durumu ile ilgili ciddi bir durum olmadığı kaydedildi. Diğer yandan Altun 2007 yılında beyninin sağ tarafında mandalina büyüklüğünde iyi huylu bir tümör olduğu tespit edilince 2 buçuk saat süren bir ameliyat geçirmişti. Sevilen sanatçı daha sonra sağlığına yeniden kavuşmuş ve ekranlara dönmüştü.