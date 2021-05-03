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Hakan Altun neden yok, ne zaman dönecek? Hakan Altun’un hastalığı nedir?

03.05.2021 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakan Altun, Şarkılar Bizi Söyler programının 10. Bölümünde yer almıyor. Sağlık sorunları nedeniyle bir süre ekranlardan uzak olacağı öğrenilen Hakan Altun’un hastalığı ve programa ne zaman döneceği merak ediliyor.

Hakan Altun neden yok, ne zaman dönecek? Hakan Altun’un hastalığı nedir?

Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici ile birlikte Şarkılar Bizi Söyler isimli programını sunan Hakan Altun, 10. Bölüm fragmanında olmayınca, neden olmadığı ve ekranlara ne zaman döneceği de merak konusu oldu. Geçtiğimiz yıllarda beyin ameliyatı geçiren Hakan Altun’un hastalığı ile ilgili açıklama yine kendisinden geldi…

HAKAN ALTUN NEDEN YOK?

Hakan Altun’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada sevilen sanatçının hastaneye kaldırıldığı, birkaç gün hastanede kaldıktan sonra bir süre de evinde istirahat edeceği belirtildi.

HAKAN ALTIN NE ZAMAN DÖNECEK?

Hakan Altın’un ne zaman döneceğine dair henüz kesin bir bilgi bulunmuyor.

HAKAN ALTIN’UN HASTALIĞI NEDİR?

21 Nisan Çarşamba akşamı gelişen sağlık sorunları sebebiyle hastanede gerekli tetkikleri yapılan Altun’un beyin damarlarından birinde dolaşım bozukluğu tespit edildiği, erken müdahale sayesinde ciddi bir sorun yaşanmadığı belirtildi.

Hastaneden taburcu olan Hakan Altun evinde istirahate çekildi ve sağlık durumu ile ilgili ciddi bir durum olmadığı kaydedildi. Diğer yandan Altun 2007 yılında beyninin sağ tarafında mandalina büyüklüğünde iyi huylu bir tümör olduğu tespit edilince 2 buçuk saat süren bir ameliyat geçirmişti. Sevilen sanatçı daha sonra sağlığına yeniden kavuşmuş ve ekranlara dönmüştü.

Hakan Altun neden yok, ne zaman dönecek? Hakan Altun’un hastalığı nedir?

HAKAN ALTUN INSTAGRAM HESABI ÜZERİNDEN DURUMUNU PAYLAŞTI

Hakan Altun 21 Nisan Çarşamba akşamı beyin damarlarımdan birinde oluşan tıkanıklık sebebiyle kaldırıldığım hastaneden şükürler olsun ki sağlıkla taburcu oldum. Bu süreçte bizi merak edip arayan tüm dostlarıma, arkadaşlarıma, sevenlerimize ve dualarını esirgemeyen Türk halkına teşekkürlerimi sunarım. Hastalığım sürecinde benimle yakından ilgilenen başta Nöroloji uzmanı Doç. Dr. Ari Boyacıyan’a, kardiyoloji uzmanı Dr. Hülya Gamze Çelik’e, desteğini, ilgisini esirgemeyen Prof. Dr. Levent Tabak’a, Nöroşirürji bölümü doktoru Prof. Dr. Ali Çetin Sarıoğlu'na, aile hekimimiz Op. Dr. Ömer Avlanmış’a, hastane supervisorü, aile dostumuz Dilek Şahin’e, tüm Amerikan Hastanesi sağlık çalışanları ve personeline ilgileri, güler yüzleri ve enerjilerine sonsuz teşekkürler ederim. Allah sağlık çalışanlarını hiçbir zaman başımızdan eksik etmesin inşallah.

Uzun bir süre daha dinlenmem gerekecek. Sağlıklı günlerde kavuşmak dileğiyle. Sevgi ve saygıyla kucaklıyorum hepinizi

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Hakan Altun
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