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Hakan Altun'un babası hakkında şaşırtan detay! Kendisi de bir o kadar ünlüymüş...

17.05.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler adlı programla ekran macerasına yeniden geri dönen Hakan Altun'un babası hakkında ortaya çıkan detay herkesi şaşırttı. Türkiye'ye damga vuran şarkılarıyla herkesin tanıdığı isimler arasında yer alan Hakan Altun'un babası da kendisi gibi ünlü isim çıktı.

Hakan Altun'un babası hakkında şaşırtan detay! Kendisi de bir o kadar ünlüymüş...

Bir döneme damga vuran 'Hani Bekleyecektin, Telefonun Başında' gibi şarkılarıyla tüm müzik piyasasını alt üst eden Hakan Altun yeniden gündeme geldi. Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici gibi ünlü isimlerle birlikte Şarkılar Bizi Söyler adlı programda yer alan ve yeniden bu programla ekranlara geri dönen Hakan Altun'un babası da kendisi kadar ünlü bir isim çıktı...

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GONCA VUSLATERİ'YLE YAŞADIĞI AŞKLA GÜNDEME GELMİŞTİ

50 yaşındaki başarılı şarkıcı son olarak güzel oyuncu Gonca Vuslateri ile yaşadığı aşkla gündeme gelmişti. Güzel oyuncuyla kısa bir süre aşk yaşayan Hakan Altun, daha sonra anlaşamayarak yeniden bekar hayatına geri dönmüştü.

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KENDİSİ GİBİ ÜNLÜ ÇIKTI!

Özel hayatı hayranları tarafından merak edilen Hakan Altun'un babası hakkında ortaya çıkan gerçek ise herkesi şaşırttı. 4 yıl önce hayatını kaybeden Hakan Altun'un babası Hasan Altun'da, oğlu gibi ünlü bir isim çıktı.

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Hakan Altun’un babasının eski futbolcu Arap Hasan lakaplı Hasan Altun olduğu ortaya çıktı. Doğma büyüme Vefa'lı olan, Vefa sporda futbol oynayan ve 76 yaşında yaşlılığa bağlı yaşamını yitiren Hasan Altun geçtiğimiz yıllarda son yolculuğuna uğurlanmıştı.

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Futboldaki performansıyla gönüllerde taht kuran Hasan Altun'un cenaze törenine çok sayıda ünlü isim de katılmıştı.

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