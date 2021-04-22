Hakan Altun'un sağlık durumu hakkında flaş açıklama!

Ünlü şarkıcı Hakan Altun program çekimleri sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Bir gün boyunca yoğun bakımda tedavi altına alınan Altun'un son durumu hakkında Instagram hesabından bir açıklama yapıldı.

BEYİN DAMARLARINDAN BİRİNDE DOLAŞIM BOZUKLUĞU SAPTANDI

Hakan Altun'un tedavisinin normal odada devam edeceği belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"21 Nisan Çarşamba akşamı kendini iyi hissetmediği için hastaneye kaldırılan Hakan Altun'un tetkikleri yapılmıştır.

Bu tetkikler sonucunda beyin damarlarından birinde dolaşım bozukluğu saptanmış ancak erken müdahaleyle ciddi bir sorun yaşanmamıştır. Tedbir amaçlı birkaç gün daha hastanede normal odada tedavisi sürecektir.

Durumunun seyrine göre önümüzdeki hafta içinde taburcu edilebileceği öngörülmektedir."

2007 YILINDA AMELİYAT OLMUŞTU

Hakan Altun, 2007 yılında 2.5 saat süren operasyonla ameliyat olmuştu. Altun’un beyninin sağ tarafında bulunan mandalina büyüklüğündeki iyi huylu olduğu tahmin edilen tümörün alındığı belirtilmişti.

Ameliyatı gerçekleştiren doktor, "Beyin zarında gelişen bir tümör, 8-9 yıllık olduğunu tahmin ediyorum. Genelde bu tip tümörler iyi huylu çıkıyor. Çok başarılı bir ameliyat geçirdik. Gerçi tümor patolojiden sonra net bir cevaba ulaşırız ama mandalina büyüklüğündeki urun iyi huylu olduğuna inanıyorum" açıklamasını yapmıştı.



