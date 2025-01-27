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  4. Hakan Ateş'i fon ateşi yaktı! Genel müdürlük de gitti, 240 yıl hapsi isteniyor

Hakan Ateş'i fon ateşi yaktı! Genel müdürlük de gitti, 240 yıl hapsi isteniyor

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
27.01.2025 17:14
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Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera gibi isimlerin dolandırıcılık suçlamasıyla dava açtıkları Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş'in başı dertte! Bankadaki görevinden de olan Hakan Ateş hakkında 240 yıl hapis istendi. Mahkeme heyeti, iddianameyi kabul ederek ana dava dosyasıyla birleştirilmesine karar verdi.

Hakan Ateş'i fon ateşi yaktı! Genel müdürlük de gitti, 240 yıl hapsi isteniyor

Türk futbolunu sarsan Seçil Erzan fon vurgunu sonrası duruşmalar hala devam ediyor. Futbolcular ve dolandırıldığını ifade eden 24 müşteki Denizbank eski genel müdürü Hakan Ateş'ten şikayetçi oldu. Hakan Ateş, duruşmaya gelmezse zorla getirilecek.

ANADOLU AJANSI DUYURDU: HAKAN ATEŞ'İN 240 YIL HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davayla birleştirilmesi talebiyle hazırlanan iddianame üzerindeki inceleme tamamlandı.

Mahkeme heyeti, iddianameyi kabul ederek ana dava dosyasıyla birleştirilmesine karar verdi.

Bu arada mahkeme heyetinin, ana dava dosyasındaki müştekilere yeni eklenen sanıklar Ateş ve Aydoğdu hakkındaki şikayet ve delillerini bildirmelerini istediği öğrenildi.

Müştekilerin duruşmaya gelmedikleri takdirde haklarında zorla getirme kararı çıkarılabileceği bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davayla birleştirilmesi talebiyle hazırlanan iddianame, eksiklikler olduğu gerekçesiyle mahkemece iade edilmişti.

Bu kapsamda, eksik hususlar tamamlanıp mahkemeye yeniden gönderilen iddianamede, Hakan Ateş "şüpheli", aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Buse Terim, Emre Belözoğlu, Emre Çolak, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 24 kişi ise "müşteki" sıfatıyla yer aldı.

Hakan Ateş'in 72'şer yıldan 240'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor!

Anahtar Kelimeler:
Seçil Erzan Hakan Ateş
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