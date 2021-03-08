Hakan Atilla Borsa İstanbul’dan istifa etti

Atilla’nın istifası, siyasi ve ekonomi kulislerini hareketlendirdi.Borsa İstanbul (BİST) Genel Müdürü Hakan Atilla, Ekim 2019'dan bu yana yürüttüğü görevinden istifa etti.

BİST bugün yayımladığı açıklama ile Atilla'nın kendi isteğiyle görevinden istifa ettiğini ve bu isteğinin de bugünkü yönetim kurulu kararı ile kabul edildiğini duyurdu. Açıklamada ayrıca istifa kararının Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na bildirildiği belirtildi.

İran'a yönelik yaptırımların delinmesine yardımcı olma suçundan ABD'de yargılanarak mahkûm edilen, 28 ay hapis yattıktan sonra Türkiye'ye dönen Atilla, Ekim 2019'da BİST genel müdürlüğü görevine atanmıştı.

Hakan Atilla'nın istifa etmeye hazırlandığı yönündeki haberler ise Türk basınında ilk olarak ocak ayında yer aldı. Atilla ise Odatv'ye yaptığı açıklamada, "iddialara cevap vermek anlamlı değil” değerlendirmesini yapmış, izne ayrıldığını söylemekle yetinmişti. Geçen hafta yeniden ekonomi kulislerini hareketlendiren istifa iddiaları bugün yapılan resmî açıklama ile doğrulanmış oldu.