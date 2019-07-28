Hakan Atilla davasını kullanan telefon dolandırıcısı Ankara’da yakalandı

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, kendisini polis veya savcı olarak tanıtarak 'Hakan Atilla davasında adınız geçiyor' diyerek dolandıran Abit B., polisin düzenlediği operasyonla yakalanıp, tutuklandı.

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, pek çok şehirde telefonla aradığı kişileri 'Hakan Atilla davasında adınız geçiyor, paranızı bankaya yatıracağız' diyerek kandıran Abit B.'nin uçakla Ankara'ya geldiği haberi üzerine operasyon düzenledi. 'Jet-Lag' adı verilen operasyonla Abit B., uçaktan indikten sonra gözaltına alındı. Abit B.'nin yanındaki çantada bulunan 500 bin liraya de el konuldu.

Abit B.'nin 3 farklı dolandırıcılık suçundan kaydının bulunduğu ve alınan ifadesinde buna benzer dolandırıcılık eylemlerini yaptığını söylediği belirtildi. Sürekli uçak seyahati yaptığı belirlenen Abit B.'nin uçuşlarından kazandığı mil puanlarıyla Katar ve Dubai'ye tatile gittiği tespit edildi.

Daha önce ayni suçtan Antalya ve Yalova'da yakalanıp tutuklanan şüphelinin birçok kişiyi aynı yöntemle dolandırdığı saptandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakim karşısına çıkarılan Abit B. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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