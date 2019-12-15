Hakan Atilla İçin New York’ta Kritik Duruşma

Temyiz duruşmasında kararın açıklanabileceğini belirten Uzun, “Taleplerimiz konusunda mahkeme bir karar verebilir ancak teknik olarak daha çok duruşma yapıldıktan bir süre sonra mahkeme hükmünü gerekçeli kararıyla açıklıyor” dedi.

Temyiz duruşmasına katılacak olan Atilla’nın Avukatı Uzun, VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada, beklentilerinin temyiz mahkemesinin hapis cezası kararını bozması ve iddianamenin reddi yönünde bir karar çıkması olduğunu söyledi.

Avukat Uzun : “Beklentimiz mahkumiyet kararının bozulması”

New York İkinci Bölge İstinaf Mahkemesi’nin Atilla’nın başvurusuyla iki ayrı karar alabileceğini kaydeden Uzun, “Mahkemenin iki ayrı kararı olabilir. Bu kararlardan birincisi New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nin müvekkilim Hakan Atilla’ya verdiği 32 aylık mahkumiyet kararını bozması ve aleyhine hazırlanan iddianamenin reddi talebimizin kabulüdür. Mahkeme talebimiz yönünde Atilla’nın adil yargılanmadığı yönünde de bir karar alabilir. Bizim beklentimiz bu yöndedir. Bu şekilde Atilla hüküm giydiği bu davadan beraat etmiş sayılacak ve suçsuzluğu bir üst mahkeme tarafından onaylanacaktır. İkinci karar ise temyiz mahkemesinin mahkumiyet kararını onamasıdır” dedi.

Atilla’nın temyiz mahkemesine yaptığı başvurunun ardından savcılık, hakimin verdiği hapis cezasını az bulduğu gerekçesiyle kararın bozulması talebinde başvuruda bulunmuş, dava karşılıklı temyiz talepleriyle bir süre devam etmişti.

New York Güney Bölgesi Başsavcısı Geoffrey Steven Berman imzasıyla daha sonra temyiz mahkemesine yapılan başvuruda, Atilla’nın hapis cezasının az olduğu iddiasıyla kararın bozulmasıyla ilgili yaptıkları başvuru geri çekilmiş, mahkemeden sadece suçun sabit olduğunu belirterek bu cezanın onanması istenmişti.

