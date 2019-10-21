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Hakan Atilla kimdir? Mehmet Hakan Atilla, Borsa İstanbul Genel Müdürü oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 19:48 | Son Güncelleme

'Hakan Atilla kimdir?' sorusu aratılmaya başladı. Mehmet Hakan Atilla, Borsa İstanbul Genel Müdürü oldu. Konuyla ilgili duyuruyu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Albayrak yaptığı paylaşımda “Haksız bir mahkumiyetin ardından ailesine ve ülkesine kavuşan Hakan Atilla‘nın dinlenme dönemi bitti. Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak göreve başlıyor” açıklamasını yaptı. Peki, Hakan Atilla kimdir? İşte Hakan Atilla hakkında merak edilenler...

Hakan Atilla kimdir? Mehmet Hakan Atilla, Borsa İstanbul Genel Müdürü oldu

Hakan Atilla, 2011 ile 2017 yılları arasında Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. Hakan Atilla 1 yılı aşkın süredir Amerika'da tutuklu bulunuyordu, geçtiğimiz günlerde tahliye edilerek Türkiye’ye döndü. İşte Hakan Atilla merak edilenleri…

HAKAN ATİLLA KİMDİR?

1970'te Ankara'da doğan Mehmet Hakan Atilla, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Tahsilini tamamlamasının ardından 1995'te Halkbank A.Ş.'de Araştırma Geliştirme ve Planlama Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı ünvanıyla göreve başlayan Hakan Atilla, bunun ardından Bankaclık Kartları ve Nakit Yönetimi Müdürlükleri'nde Uzman sıfatıyla görev aldı.

Stratejik Planlama Daire Başkanlığı'nda Yönetmen ve Bölüm Müdürlüğü görevlerini üstlenen Mehmet Hakan Atilla, 2007-2011 yıllarında Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Daire Başkanı olarak görev yaptı. Mehmet Hakan Atilla, 2011'den 2017 Mart ayında ABD'de tutuklanana kadar Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü.

BİST GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE HAKAN ATİLLA ATANDI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Borsa İstanbul Genel Müdürlüğüne Hakan Atilla'nın atandığını bildirdi. Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Haksız bir mahkumiyetin ardından ailesine ve ülkesine kavuşan Hakan Atilla'nın dinlenme dönemi bitti. Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak göreve başlıyor. Bu görevin kendisi ve BIST için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.


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