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Hakan Atilla Tahliye Oldu Sınır Dışı Edilme Süreci Başladı

20.07.2019 04:01 | Son Güncelleme

Rıza Sarraf davasında 32 ay hapis cezasına çarptırılan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, cezasını tamamlamasının ardından Pennsylvania eyaletindeki FCI Schuylkill cezaevinden tahliye edildi. Atilla, tahliyenin ardından sınır dışı edilme süreci kapsamında gözaltında tutuluyor

Hakan Atilla Tahliye Oldu Sınır Dışı Edilme Süreci Başladı

Rıza Sarraf davasında 32 ay hapis cezasına çarptırılan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, cezasını tamamlamasının ardından Pennsylvania eyaletindeki FCI Schuylkill cezaevinden tahliye edildi.

Tahliyenin ardından Atilla, Amerikan Göçmenlik ve Gümrük Polisi (ICE) tarafından cezaevinden çıkmadan sınır dışı edilme sürecinin parçası olarak gözaltına alındı. Atilla’nın Pennsylvania eyaletindeki York County hapishanesine götürüldüğü öğrenildi.

Gözaltında tutulan Atilla’nın sınır dışı edilmesiyle ilgili yasal sürecin Pazartesi gününden itibaren başlayacağı kaydedildi.

Atilla’nın Türkiye’ye sınır dışı edilme sürecinin resmen başladığı ancak bu sürecin ne kadar bir zaman alacağı konusunda ise bilgi verilmedi.

Amerikan Göçmenlik ve Gümrük Polisi'nin Atilla’yı sorgulayacağı ve gerekirse hakim karşısına çıkartabileceği ifade edildi.

Atilla’nın avukatları gözaltının rutin bir sınır dışı edilme süreci olduğunu belirterek, “Amerikan Göçmenlik ve Gümrük Polisi tarafından gözaltına alınan kişiler daha çok kendi ülkelerine dönmemek için mücadele veriyor. Ancak bizim için böyle bir durum söz konusu değil. Hakan Atilla hemen Türkiye’ye dönmek istiyor. İfadesi de bu yönde olacak. Türkiye’ye derhal sınır dışı edilmesini talep edecek. En erken önümüzdeki hafta Türkiye’ye dönmüş olabilir'' dedi.

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