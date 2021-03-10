Hakan Atilla Türkiye'yi kurtarabilecek mi?

Uzmanlara göre istifanın ABD üzerinde bir etkisi olmayacak.Halkbank davasından ötürü Amerika’da 28 ay hapis yatan Hakan Atilla’nın, Türkiye’ye dönüşünde üstlendiği Borsa İstanbul genel müdürlüğü görevinden istifasının yankıları sürüyor. Atilla’nın istifasının; Halkbank’la ilgili seri duruşmaların başlayacağı mayıs ayı öncesine gelmesi, iç ve dış siyasi çevrelerde Ankara’nın Washington yönetimine bir çeşit jesti olarak görülüyor. Ancak bu jestin Türkiye’yi olası yaptırım kıskacından kurtarıp kurtarmayacağı şüphe ve merak dolu yoğun bir sorgulama sürecini de beraberinde getirdi. Siyaset ve diplomasi çevrelerinde Mayıs’ta Amerika’da başlayacak Halkbank duruşmalarının nasıl sonuçlanacağı merak edilirken, Joe Biden’ın başkanlığı ile birlikte Ankara’nın Halkbank konusunda “ciddi sıkıntılar” yaşayacağına ilişkin değerlendirmeler yeniden gün yüzüne çıktı. Bu değerlendirmelerin öne çıkmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD’nin eski başkanı Donald Trump ile kurduğu ‘yakın diyalog’ nedeniyle Halkbank dava sürecinde ertelemelerin yaşanmasına dönük iddiaların yeniden hatırlatılması rol oynuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2018’deki görüşmelerinde “Halkbank meselesini çözmesi için” Trump’a baskı yaptığına ilişkin haberler Amerikan basınına yansımıştı. New York Times gazetesi Trump’ın talimatlarıyla davaya bakan savcının engellenmeye çalışıldığını analiz eden bir haber yayınlamıştı. Oysa şimdi Ankara-Washington hattında Erdoğan-Trump ilişkisinden uluslararası gözlemcilerin deyimiyle “eser yok”. Üstelik ABD Başkanlığı koltuğuna 20 Ocak’ta resmen oturan Joe Biden henüz Erdoğan’la telefon görüşmesi yapmış değil. Hakan Atilla’nın görevinden istifa etmesi de tam bu yüzden “Ankara; Halkbank davasının olası olumsuz sonuçlarına karşı Washington’a olumlu bir mesaj mı yollamaya çalışıyor” sorusuyla birlikte değerlendiriliyor. Financial Times’ın Atilla’yla ilgili haberinde istifayı ‘jest’ olarak yorumlaması da bu değerlendirmeleri kuvvetlendiriyor. "Zerre kadar etkilemez” Peki, gerçekten Atilla’nın istifasının Ankara’yı ABD yaptırımlarından kurtarması mümkün olabilir mi? Bir dönem Washington’da da büyükelçi olarak Türkiye’yi temsil etmiş olan emekli büyükelçi Faruk Loğoğlu bu soru için DW Türkçe’ye “Atilla’nın istifasını Türkiye’nin Washington’la ilişkileri düzeltmek için olumlu bir adım, jest olarak değerlendirenler yanılacaklar. Çünkü bu istifa Biden yönetimini de, Amerikan yargısını da zerre kadar etkilemez” diyor.

Biden yönetiminin yargı üzerinde baskıya “asla geçit vermeyeceğini” öngören Loğoğlu, aslında Biden’ın Erdoğan’ı telefonla aramamasının ardında da Ankara’ya bir mesaj olduğunu söylüyor. Loğoğlu o mesajı, “Trump günleri bitti, Biden dönemi başladı” sözleriyle özetliyor. Halkbank örneğinin farkı Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi (EDAM) Başkanı Sinan Ülgen de DW Türkçe’ye Biden döneminin dinamiklerinin çok farklı olduğunu anlatıyor. Ülgen, Amerika'da mahkemenin olumlu ya da olumsuz yönde herhangi bir baskı olmadan karar vereceğini söylüyor. Ülgen, davadan ceza çıkarsa, cezanın boyutunun ve Türkiye’nin karşılaşabileceği cezaya karşı ne yapacağının önemli olduğuna dikkat çekiyor. Bunun nedenini de şöyle açıklıyor: “Bugüne kadar İran’a yönelik yaptırımların ihlal edilmesi meselesinde birtakım yabancı bankalara cezalar çıktı. Ama her bir örnek olayda söz konusu banka, Amerikan Hazinesi ile müzakere ederek ceza miktarı konusunda bir anlaşmaya vardı ve o şekilde mesele kapandı yani hiçbirinde mesele aslında mahkemeye intikal etmedi. Şimdi Halkbank örneğinde mahkemeye intikal etmiş bir süreç var. Eğer ceza çıkarsa; cezayı ödemek bir anlamda suçu kabul etmek manasına gelecek ama ödememek hem Halkbank’ın uluslararası finansal sistem içindeki pozisyonunu zora sokabilir hem de Türkiye ile ABD arasında ilave bir gerileme neden olur.”

Ülgen de, Atilla’nın İstanbul Borsası’ndan ayrılmasının Türk hükümeti tarafından Amerika’ya verilmiş bir iyi niyet mesajı niteliğinde bir adım olabileceği ihtimalini dikkate alıyor ancak “Benim kanaatim bunun bir şekilde süreci etkilemeyeceği. Burada asıl mesele mahkemenin vereceği karar ve o da siyasi müdahaleye oldukça kapalı bugünkü Amerika düzeninde” diyor. Halkbank davası iddianamesinde; “Halkbank’ın İran’ın ABD finans sistemine erişimine yardımcı olduğu” iddia ediliyor. İddianamede Türk ve İranlı hükümet yetkililerine rüşvet suçlaması da yöneltiliyor. Herhangi bir suç işlediği iddiasını reddeden Halkbank, tüm işlemlerinin mevzuata uygun olduğu bilgisini kamuoyuyla paylaştı. Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, Amerika’da 2018’de görülen davada, “ABD Hazine Bakanlığı’nı dolandırmak için kumpas kurma”, “bankacılık sisteminde sahtekarlık yapma, sahtekarlık yapmak için kumpas kurma” ve “kara para aklamak için kumpas kurma” suçlarından suçlu bulunmuştu. “Kara para aklama” suçlamasından aklanan Atilla, 28 ay tutuklu kaldıktan sonra Türkiye’ye döndü.

En büyük kriz: S-400 Halkbank davasının nasıl sonuçlanacağı bir yana; uzmanlara göre Ankara-Washington hattında ilişkileri gerilimden gerilime sürükleyen en büyük sorun Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin ne olacağı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken daha bu görevine resmen başlamadan S-400’ler yüzünden Ankara’yı “sözde stratejik ortak” olarak tanımlayarak Türkiye’ye temkinli yaklaşacaklarının işaretini vermişti. Erdoğan’ın Biden’ı halen aramamasının en önemli nedeninin de bu temkinli yaklaşım olduğuna dair değerlendirmeler artıyor. Emekli Büyükelçi Faruk Loğoğlu, Türkiye’nin bir türlü S-400’leri ne yapacağı konusunda net mesaj veremediğini söylüyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın son olarak "NATO sistemine entegre etmeyeceğiz” dediğini hatırlatan Loğoğlu, “Peki, entegre edilmeyip, ne yapılacak? Ankara; bir an önce net mesaj vermeli. Washington’la müzakere zemini diplomasinin tüm kanalları işletilerek mutlaka bulunmalı” diyor. Girit modeli mi, değil mi?