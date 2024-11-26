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  4. Hakan Atilla Zafer Partisi'ne mi katılıyor? TeklifÜmit Özdağ'dan geldi

Hakan Atilla Zafer Partisi'ne mi katılıyor? TeklifÜmit Özdağ'dan geldi

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
26.11.2024 09:40
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Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı ve Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, Zafer Partisi'nde siyaset yapması için Ümit Özdağ'dan teklif geldiğini açıkladı.

Hakan Atilla Zafer Partisi'ne mi katılıyor? TeklifÜmit Özdağ'dan geldi

Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı ve Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü, Hakan Atilla İzmir Çeşme’de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir görüşme gerçekleştirdi.

"BENİM İÇİN EN UYGUN PARTİ"

Siyaset yapmak için Zafer Partisi'nin uygun adres olduğunu belirten Atilla, "Benim düşüncelerime en uygun siyasi parti olarak Zafer Partisi’ni görüyorum" dedi.

GDSG

ÜMİT ÖZDAĞ TEKLİF ETTİ

Özdağ’ın kendisine birlikte siyaset yapmayı teklif ettiğini söyleyen Hakan Atilla, "Ben bir göreve talip değilim ama siyaset yapacaksam ve bir görev verilirse de bunun gereğini yaparım" şeklinde konuştu.

"KISMET"

Oda TV'nin haberine göre Zafer Partisi'ne katılımıyla ilgili kurultayda bir açıklama yapıp yapmayacağı sorusuna ise "Kısmet" diye cevap verdi.

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Ümit Özdağ Mehmet Hakan Atilla Zafer Partisi
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