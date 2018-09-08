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Hakan Atilla’nın Avukatları Temyizde Israrlı

08.09.2018 18:32 | Son Güncelleme

Avukatları New York’taki davada İran’a yaptırımları delmekten ikincil derecede suçlu bulunan ve 32 ay hapis cezası alan eski Halkbank genel müdür yardımcısının derhal serbest bırakılması gerektiğini savunuyor. Hapiste kalma süresi cezadan çıkarılan Atilla’nın cezasını 11 aydan az bir süre içinde tamamlaması bekleniyor

Hakan Atilla’nın Avukatları Temyizde Israrlı

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesinde Rıza Sarraf davasında yargılandıktan sonra 32 ay hapis cezasına çarptırılan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın temyiz davası devam ediyor.

Atilla’nın avukatları, New York İkinci Bölge Federal Mahkemesi’ne yaptıkları başvuruda, müvekkillerinin suçsuz olduğunu öne sürerek ‘beraat’ etmesi talebinde bulunmuştu.

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı da aynı temyiz mahkemesine başvurup, verilen hapis cezası kararının işlenen suçun kapsamına göre az olduğunu öne sürmüş, Atilla için daha fazla hapis cezası verilmesini talep etmişti.

‘Sarraf’ın ses kaydını mahkeme kabul etmedi’

New York İkinci Bölge Federal Mahkemesi’nde görülen çift taraflı temyiz davasında Atilla’nın avukatları mahkemeye önceki gün yeni bir başvuruda bulundu.

Ekleriyle birlikte toplam 230 sayfalık yeni dilekçede Atilla’nın masum olduğu ve ‘beraat’ etmesi gerektiği belirtildi. Atilla’nın avukatları New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde yapılan duruşmalarda, Atilla’ya hukuksuz bir yargılama yapıldığını öne sürdü.

Amerika’nın Sesi’nin görüşlerine başvurduğu Atilla’nın avukatları, temyiz mahkemesine yaptıkları yeni başvuruda müvekkillerinin ‘beraat’ etmesi gerektiğini savunduklarını ve uygulanan hukuki hataları ayrıntılarıyla açıkladıklarını belirtti.

Duruşmalar sırasında Atilla’nın lehine olacak birçok delilin mahkeme tarafından kabul edilmediğini iddia eden avukatlar,“Rıza Sarraf’ın dayısıyla cezaevinden telefonla yaptığı konuşma kayıtlarını dinletmek istedik. Mahkeme bunu kabul etmedi. Oysa Rıza Sarraf, suçu ne şartlar altında ve nasıl kabulleneceğinin ayrıntılarını orada anlatıyordu” dedi.

‘Doğru bir yargılanma yapılmadı’

Atilla’nın avukatları mahkemeye sundukları yeni başvuru dilekçesinde Atilla’nın teknik ve hukuki olarak doğru yargılanmadığını belirttiklerini kaydediyor.

Avukatlar, Amerika’nın Sesi’ne yaptıkları açıklamada, “Hakan Atilla, İran’la ilgili yaptırımla ilgili ikincil derecede suçlamalardan mahkum edildi. Savcılık tüm çabalarına rağmen Atilla’yı birincil derecede yaptırımları delme suçlamasından mahkum ettiremedi. Yaptırımları delme suçlamasında sadece ikincil derecede işlenen suçlar kapsamında Atilla mahkum edildi. Amerikan mahkemesinin Atilla’nın işlediği öne sürülen, ikincil derecede yaptırımları deldiği suçuyla ilgili bir karar verme yetkisi yok. Başvurumuzda bunu dile getirdik. Hakan Atilla’nın beraatına karar verilmesini talep ettik” diye konuştu.

16 Mayıs’ta New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında hakim Richard Berman, Atilla’nın 32 ay hapis cezası alması, şimdiye kadar cezaevinde kaldığı 14 aylık sürenin aldığı cezadan düşürülmesi ve 500 dolar para cezası almasına hükmetmişti.

Pennsylvania eyaletinde bulunan, orta güvenlikli ‘FCI Schuylkill’ cezaevine bulunan Atilla’nın 25 Temmuz 2019’da tahliye olacağı açıklanmıştı.

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