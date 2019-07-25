Hakan Atilla’nın New York’taki Temyiz Davası Sürüyor

Önceki gün İstanbul’a dönen eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın suçsuz olduğu gerekçesiyle New York Temyiz Mahkemesine açtığı dava sürüyor. Avukatı Halil Uzun, dava süreciyle ilgili VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada, ”Temyiz süreciniitinalı bir şekilde takip ediyoruz. Bu davanın lehimize sonuçlanması itibarımızdır” dedi.

Avukat Uzun, sözlü temyiz duruşmasının Ekim ayı sonunda gerçekleşmesini beklediklerini belirtti.

Avukat Uzun şöyle konuştu: ”Bilindiği üzere müvekkilim Mehmet Hakan Atilla yurda dönmüştür. Ancak temyiz aşamasında bulunan dava devam etmektedir. Temyiz süreci, ilk derece mahkemesinin kararının bozulmaması amacıyla itinalı bir şekilde takip edilmektedir. Sözlü duruşmanın Ekim sonu yapılması beklenilmektedir. Kesin tarih henüz belirlenmemiştir. Temyiz sürecinin hukuken sağlıklı şekilde sonlanması bakımından gereken yorumlar ve savunmaların mahkeme nezdinde yapılması hususuna dikkat edilmektedir. Bu çerçevede müvekkilim Mehmet Hakan Atilla tarafından bu aşamada ve özellikle sosyal medya aracılığı ile açıklama ve yorumlar yapılmadığını da kamuoyu ile paylaşmak isteriz. Mehmet Hakan Atilla’nın sadece bir İnstagram hesabı vardır. Bu süreç içerisinde kendisi bu hesabından da bir davayla ilgili açıklama ya da yorum yapmayacaktır” dedi.

