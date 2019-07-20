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Hakan Atilla'nın tahliye edilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 01:39 | Son Güncelleme

AA muhabirlerinin tahliye işlemlerinin ardından telefonla ulaştığı ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu, eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın Türkiye'ye iade işlemleri için Pennsylvania eyaletindeki gözaltı merkezi York County Prison'a transfer edildiği bilgisini paylaştı

PENNSYLVANIA (AA) - ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan ve cuma sabahı tutulduğu cezaevinden tahliye edilen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, Türkiye'ye gönderilmek üzere ABD göçmen bürosuna teslim edildi.

AA muhabirlerinin tahliye işlemlerinin ardından telefonla ulaştığı ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu (ICE), Atilla'nın Türkiye'ye iade işlemleri için Pennsylvania eyaletindeki gözaltı merkezi York County Prison'a transfer edildiği bilgisini paylaştı.

ICE'nin web sitesinden sorgulama yapıldığında da Atilla'nın burada gözetim altında tutulduğu görülüyor.

AA muhabirlerinin daha sonra ziyaret ettiği New York County Prison' daki ICE yetkilisi de Atilla'nın burada tutulduğunu doğruladı ancak Türkiye'ye ne zaman gönderileceği bilgisini paylaşmadı.

Atilla, gözaltı merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye gönderilecek.

Edinilen bilgiye göre, Hakan Atilla'nın gelecek hafta ortasında Türkiye'ye gönderilmesi bekleniyor.

Atilla, 27 Mart 2017 tarihinde New York JFK Havalimanı'nda gözaltına alınmış ve İran yaptırımlarının ihlali suçlamalarıyla açılan davanın tek sanığı olarak yargılanmıştı. Jüri, Atilla'yı hakkındaki 6 suçlamanın 5'inden suçlu bulmuş, "kara para aklama" suçlamasından ise masum olduğuna karar vermişti.

İran yaptırımları davasında suçlu bulunan Hakan Atilla, 32 ay hapis cezası almıştı.

ABD’nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanan ve 19 Mart 2016’da ABD’de tutuklanan iş adamı Rıza Sarraf ise yargılanmasına kısa bir süre kala 26 Ekim 2017’da hakkındaki suçlamaları kabul etmiş ve savcılıkla iş birliğine gitmişti.

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