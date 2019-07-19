Hakan Atilla’nın Tahliye ve Sınır Dışı Edilme Süreci Başladı

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesinde Rıza Sarraf davasında yargılandıktan sonra 32 ay hapis cezasına çarptırılan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın cezaevinden tahliye edilme ve ülkeden Türkiye’ye sınır dışı edilme süreci başladı.

Hakan Atilla’nın avukatı Halil Uzun, müvekkillerinin cezaevinden bugün tahliye edilmesiyle ilgili işlemlerin başladığını ancak Amerikan yasalarına göre sınır dışı edileceği için göçmenlik ve gümrük polisi tarafından gözaltına alınacağını söyledi.

Avukat Uzun, bunun rutin bir prosedür olduğunu ve Hakan Atilla’nın muhtemelen önümüzdeki hafta ortasında Türkiye’ye dönebileceğini kaydetti.

Hakan Atilla’nın avukatı Halil Uzun, Türk medyasında yer alan Hakan Atilla'nın tahliye edildiği iddialarını doğrulamadı. Uzun, "Süreç devam ediyor. Tahliye işlemi bugün gerçekleşecek ve sınır dışı edilme süreci başlayacak” dedi.

New York Barosu göçmenlik avukatı Cahit Akbulut, Hakan Atilla’nın tahliye sürecinin başlamasının ardından göçmenlik ve gümrük polisi tarafından gözaltına alınıp başka bir tutukevine gönderilebileceğini öne sürdü.