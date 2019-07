Hakan Atilla’nın Tahliye ve Sınır Dışı Edilme Süreci Başladı

New York Barosu göçmenlik avukatı Cahit Akbulut, Hakan Atilla’nın tahliye sürecinin başlamasının ardından göçmenlik ve gümrük polisi tarafından gözaltına alınıp başka bir tutukevine gönderilebileceğini öne sürdü.

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesinde Rıza Sarraf davasında yargılandıktan sonra 32 ay hapis cezasına çarptırılan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın cezaevinden tahliye edilme ve ülkeden Türkiye’ye sınır dışı edilme süreci başladı.

Burada rutin sınır dışı işlemlerinin yapılacağını kaydeden Akbulut sınır dışı işlemleriyle ilgili yasal sürecin uzayabileceğine işaret etti. Akbulut VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Cezaevinde bulunan kişilerin serbest kalması durumunda eğer Amerikan göçmenlik yasalarıyla ilgili bir sorunu yoksa tabii hemen serbest bırakılıyor. Eğer göçmenlikle ilgili bir sorunu olduğu düşünülüyorsa göçmenlik bürosu tutuklunun bulunduğu hapishane müdürlüğüne bir bildirimde bulunuyor. Bu bildirimde bu kişiyi ‘cezaevinizde tutmaya devam edin’ talebi dile getiriliyor. Bu süre de 48 saat. Eğer göçmenlik bürosu bu yönde bir talepte bulunduysa Hakan Atilla, cezasını tamamlayıp tahliye işlemi gerçekleşse bile 48 saat daha aynı cezaevinde göçmenlik bürosunun talebi üzerine tutulabilir. Bu 48 saat içinde ne olabilir? Göçmenlik ve Gümrük polisi ICE gelip Hakan Atilla’yı gözaltına alıp kendilerine ait bir başka tutukevine götürebilir.

Tabii Hakan Atilla’nın durumu farklı olabilir. Bir an önce kendi ülkesine dönmek istediği için hakim karşısına çıkmak istemediğini beyan edip bir an evvel sınır dışı edilme talebinde bulunabilir. Amerika’dan bir an evvel gönderilme talebinde bulunabilir ki bunlar daha önceden yapılmıştır.

Bugünkü tahliye işleminin ardından eğer Amerikan göçmenlik bürosu bu yönde bir talepte bulunmadıysa Hakan Atilla hemen Türkiye’ye dönebilir ancak bu çok zayıf bir ihtimal. İşlemler göçmenlik idaresinin inisiyatifine bağlı. İyi niyetli davranırlarsa Hakan Atilla önümüzdeki hafta Türkiye’ye dönmüş olur ancak isterlerse bu sınır dışı edilme işlemlerini haftalarca uzatabilirler."