Hakan Atilla'nın Temyiz Talebi Reddedildi

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesinde, Rıza Sarraf davasında yargılandıktan sonra 32 ay hapse mahkum olan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın temyiz başvurusu reddedildi.

Atilla, bir üst mahkemeye yaptığı başvuruda adil yargılanmadığı ve suçsuz olduğunu öne sürerek kararın bozulmasını talep etmişti.

New York İkinci Bölge İstinaf Mahkemesinde görülen davanın savcısı, hakimin verdiği hapis cezasının az olduğu gerekçesiyle kararın bozulması talebiyle başvuruda bulunmuştu. Dava karşılıklı temyiz talepleriyle bir süre devam etmişti. New York Güney Bölgesi Savcılığı, daha sonra bir üst mahkemeye yaptığı itirazı geri çekmişti.

New York İkinci Bölge İstinaf Mahkemesi, geçtiğimiz yılın Temmuz ayında cezasını tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönen Hakan Atilla’nın, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmek için Rıza Sarraf’ın kurduğu şebekenin bir parçası olduğuna hükmederek verilen mahkumiyet cezasını onadı.

İstinaf mahkemesi dün açıkladığı 34 sayfalık gerekçeli kararında, Atilla’nın adil yargılanmadığı gerekçesiyle beraat talebini, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasasının (IEEPA) ihlalinde güçlü deliller olduğu gerekçesiyle reddetti.

Hakim Richard Sullivan, Atilla’nın New York’ta görülen davasında jüri heyetinin kararını destekleyecek yeterli kanıtın olduğu sonucuna varıldığını kaydetti.

