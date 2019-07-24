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HAKAN ATİLLA'YI KARŞILAYAN BAKAN ALBAYRAK'TAN AÇIKLAMA

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 13:03 | Son Güncelleme

Hakan Atilla'yı karşılayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Hakan Atilla kardeşimizin şahsında ülkemizin ne kadar güçlü güzel evlatlar yetiştirdiğini o evlatları yetiştiren ne güzel anne babaların olduğuna ben bugün bir kez daha şahit oldum" dedi.

Haber-Kamera: Güven USTA/İSTANBUL,(DHA)
Hakan Atilla'yı karşılayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Hakan Atilla kardeşimizin şahsında ülkemizin ne kadar güçlü güzel evlatlar yetiştirdiğini o evlatları yetiştiren ne güzel anne babaların olduğuna ben bugün bir kez daha şahit oldum" dedi.
ABD'de 32 ay hapis yattıktan sonra tahliye olan ve sınır dışı edilen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, THY'nin tarifeli seferiyle İstanbul'a geldi. Atilla'yı ailesi ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak karşıladı. Atilla ile bir süre görüşen Albayrak, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Çok güzel bir gün. Hayırlı bir gün. Allah hayırlı mübarek eylesin. Hakan kardeşimiz sağ salim ülkemize geldi. Ailesiyle buluştu. Güzel bir tatil yapacak. Dinlenecek inşallah önümüzdeki günlerde tekrardan konuşuruz ama Hakan Atilla kardeşimizin şahsında ülkemizin ne kadar güçlü güzel evlatlar yetiştirdiğini, o evlatları yetiştiren ne güzel anne babaların olduğuna ben bugün bir kez daha şahit oldum. Bu ülkenin bir bireyi olmaktan gurur duydum. Allah Hakan kardeşimizden eşi ve ailesinden razı olsun. Hepsine hayırlı mübarek olsun. Ülkemize hayırlı olsun. "

Görüntü dökümü:
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-Bakanın açıklaması

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