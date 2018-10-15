MAGAZİN

Hakan Aysev 6'ıncı kez evlendi

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.10.2018 16:55 | Son Güncelleme

Ünlü opera sanatçısı Hakan Aysev 6'ıncı kez evlendi. Aysev evliliğini sosyal medya hesabından duyurdu

Hakan Aysev 6'ıncı kez evlendi

Ünlü tenor Hakan Aysev, uzun süredir birlikte olduğu Evren Aysev ile 6.kez dünyaevine girdi.

Evren Aysev ile nikah masasına oturan Hakan Aysev, güzel haberi sosyal medya hesabından "Mutluluğun ve güzelliklerin bizi bulduğu gibi; bu yolda inanan herkesi de bulması dileğimizle..." notuyla duyurdu.

Hakan Aysev, 7 yıllık arkadaşlığın aşka dönüştüğü Banu Karaca ile geçtiğimiz ağustos ayında evlenmişti. İkili, evliliklerinin ilk yılını doldurmadan 2017 senesinde yollarını ayırmıştı.

5’inci evliliği sona eren Aysev, “Ben daha resmi yaşıyorum ilişkilerimi, daha ciddiye alıyorum insanları ve kıramıyorum. Bir insan hayatını benle devam ettirmek, evlenmek istiyorsa tabii ki diyorum” diyerek herkesi şaşırtmıştı.

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