Hakan Aysev: Artık full HD görüyorum

Opera sanatçısı Hakan Aysev, ameliyat masasına yattı. Aysev, önceki gün sağ gözünden katarakt operasyonu geçirdi. Ünlü tenor, gözünde uzun süredir devam eden bu rahatsızlığın zamanla ilerlediğini ve yüzde 70 görme kaybına yol açtığını ifade etti.

"ŞİMDİ FULL HD GÖRÜYORUM"

Ameliyat sonrası sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Hakan Aysev, hastane odasından fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmedi.

Aysev, "Artık araç kullanırken de zorlanıyordum. Sevgili doktorum Hakan Sivrikaya, 'Hemen ameliyat olman lazım' dedi. Operasyon başarılı geçti. Şimdi full HD görüyorum ve 'Görmek ne güzelmiş. Gözlerimiz ne önemliymiş' diyorum" ifadelerini kullandı.

"BENİ ÇOK MUTLU ETTİNİZ"

Ardından bir paylaşımda daha bulunan Hakan Ayev, "Göz ameliyatımla ilgili yazan tüm sevenlerime binlerce kez teşekkür ederim. Beni de şaşırtan çoklukta olduğu için tek gözle hepsini cevaplayamadım. Beni çok mutlu ettiniz" dedi.





