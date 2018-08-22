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Hakan Çavuşoğlu: Ey Amerika, doğdun, büyüdün, ölümün yaklaştı

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.08.2018 18:56 | Son Güncelleme

AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nın düzenlediği bayramlaşma törenine katılan Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, "İbn-i Haldun'un güzel bir teorisi vardır.

Hakan Çavuşoğlu: Ey Amerika, doğdun, büyüdün, ölümün yaklaştı

Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)- AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nın düzenlediği bayramlaşma törenine katılan Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, "İbn-i Haldun'un güzel bir teorisi vardır. 'Devletler de aynen insanlar gibi doğar, büyür ve ölürler' der. Ey Amerika, doğdun, büyüdün, ölümün yaklaştı" dedi.
AK Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma töreni Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) gerçekleştirildi. Partililerin yoğun ilgi gösterdiği törene AK Parti Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Efkan Ala, Ahmet Kılıç, Atilla Ödünç, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş katıldı. Törende konuşma yapan Efkan Ala, Türkiye'nin gelişmiş bir demokrasiye sahip olması için çalıştıklarını belirterek, "Türkiye'yi kalkınmış ekonominin adresi olarak ileriye taşımak istiyoruz. Toplumsal olarak huzur ve güven içerisinde emin adımlarla hedeflerine yürüyen bir Türkiye inşa etmek istiyoruz. Burada bulunan herkes bu idealin peşinde koşan insanlarız. Bugüne kadar birçok sıkıntıyla karşı karşıya kaldık. 15 Temmuz'da, 17-25 Aralık'ta, Gezi Olayları'nda ve kapatma davasında ne yapmak istediyseler şimdi de onu yapmak istiyorlar. Hiç merak etmeyin, 15 Temmuz'da hep birlikte ne yaptıysak onu yapıyoruz. Asla başarılı olamayacaklar. Biz bunları çok gördük. Nasıl mücadele edileceğini biliyoruz. Türkiye'nin hedeflerinden sapma yoktur. Türkiye'nin yolunu hiçbir şey kesemez. Allah'ın izniyle bütün sorunları aşacağız" diye konuştu.
'EY AMERİKA, ÖLÜMÜN YAKLAŞTI'
Efkan Ala'dan sonra konuşma yapan Hakan Çavuşoğlu ise AK Parti'nin sadece siyasi bir parti olmadığını belirterek, şunları kaydetti:
"Bu millet dolardan korkmaz, bu millet tank yığınlarından, demir yığınlarından korkmadı. Bu milleti dolarla korkutamazsın, boyunduruk altına alamazsın. Biz Allah'ın izniyle bunların üstesinden geleceğiz. Dolardaki bu yükselme tamamen sentetiktir. Türkiye'yi sınırlamaya, belli bir kalıbın içerisine sığdırmaya çalışıyorlar ama nafile. Dünyada eksen, güç odakları, sermaye yer değiştiriyor. İbn-i Haldun'un güzel bir teorisi vardır; 'Devletler de aynen insanlar gibi doğar, büyük ve ölürler' der. Ey Amerika, doğdun, büyüdün, ölümün yaklaştı; ne yaparsan yap. Mesele, 4 bin TIR silah verdiği o projeyi çökerttiğimiz meselesidir. Mesele, S-400'dür. Türkiye'nin kendine çıkar odaklı iradesini ortaya koyma meselesidir."

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Hakan Çavuşoğlu: Ey Amerika, doğdun, büyüdün, ölümün yaklaştıHakan Çavuşoğlu: Ey Amerika, doğdun, büyüdün, ölümün yaklaştıHakan Çavuşoğlu: Ey Amerika, doğdun, büyüdün, ölümün yaklaştıHakan Çavuşoğlu: Ey Amerika, doğdun, büyüdün, ölümün yaklaştı

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