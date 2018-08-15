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Hakan, ekmek aldığı marketten eve dönerken vurulmuş

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2018 15:54 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, sokakta oynayan çocukların gürültü yapmasına sinirlenip, aileleriyle tartışan Hanifi Cinpolat'ın (60) pompalı tüfekle ateş açması sonucu yaşamını yitiren Hakan Gezer'in (12) cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Hakan, ekmek aldığı marketten eve dönerken vurulmuş

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, sokakta oynayan çocukların gürültü yapmasına sinirlenip, aileleriyle tartışan Hanifi Cinpolat'ın (60) pompalı tüfekle ateş açması sonucu yaşamını yitiren Hakan Gezer'in (12) cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Gezer'in, ekmek aldıktan sonra marketten evine giderken, Cinpolat'ın ateşlediği tüfekten çıkan saçmalara hedef olduğu ortaya çıktı.
Olay, dün akşam saatlerinde, Hacıbaba Mahallesi'nde meydana geldi. Evinde oturan Hanifi Cinpolat, iddiaya göre, sokakta oyun oynayan çocuklardan gürültü yapmamalarını istedi. Bu sırada çocukların tepki gösteren aileleri ile Cinpolat arasında tartışma çıktı. Öfkelenen Cinpolat, evinden aldığı pompalı tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği, aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralanırken, Hakan Gezer ise yaşamını yitirdi.
TABUTUNA HEP GİYDİĞİ GALATASARAY FORMASI KONULDU
Ölümüyle yakınlarını yasa boğan, 3 çocuklu ailenin en büyüğü Hakan Gezer'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Gezer için asri mezarlıkta cenaze töreni düzenlendi. Törende, Hakan Gezer'in hamallık yapan babası Mehmet Gezer, ayakta durmakta güçlük çekti. Mehmet Gezer, oğlunun tabutu başında uzun süre gözyaşı döktü. Hakan'ın annesi Meltem Gezer ise cenaze töreninde sinir krizi geçirdi. Hakan Gezer'in tabutuna, çok sevdiği ve sürekli giydiği Galatasaray forması konuldu. Gezer'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından asri mezarlıkta gözyaşlarıyla toprağa verildi.
EKMEK ALDIĞI MARKETTEN EVE DÖNÜYORMUŞ
Öte yandan Hakan Gezer'in, kavga sırasında sokakta çocuklarla oyun oynamadığı, ekmek aldıktan sonra evine dönerken, Hanifi Cinpolat'ın ateşlediği tüfekten çıkan saçmalara hedef olduğu ortaya çıktı. Hakan Gezer'in amcası İmam Gezen, "Yeğenim, ekmek almaya gitmek için evden çıktı. Marketten ekmek aldıktan sonra eve dönerken, iki ailenin arasında kavga olmuş. Adam tüfeği çekip, rastgele sıkmış, yeğenimi vurmuş. Hepimiz perişanız" dedi.
SALDIRGAN TUTUKLANDI
Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan Hanifi Cinpolat ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cinpolat, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

FOTOĞRAFLI

Hakan, ekmek aldığı marketten eve dönerken vurulmuşHakan, ekmek aldığı marketten eve dönerken vurulmuşHakan, ekmek aldığı marketten eve dönerken vurulmuşHakan, ekmek aldığı marketten eve dönerken vurulmuş

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