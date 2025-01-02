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Hakan Fidan: 'PKK sadece Suriye'yi değil Türkiye ve bölge ülkeleri de tehdit ediyor, ülkeyi terk etmelerini istiyoruz'

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
02.01.2025 18:51
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika Dışişleri Bakanı Bernard Quintin ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan toplantıda, "Suriye'de özellikle terör örgütü PKK, sadece Suriye'yi değil Türkiye ve bölge ülkeleri de tehdit ediyor. Terör unsurlarının ülkeyi terk etmelerini istiyoruz" dedi.

Hakan Fidan: 'PKK sadece Suriye'yi değil Türkiye ve bölge ülkeleri de tehdit ediyor, ülkeyi terk etmelerini istiyoruz'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Belçika Dışişleri Bakanı Bernard Quintin ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yaparak, teröristlerin Suriye'yi terk etmesi gerektiğini söyledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları;

"Suriye'de özellikle terör örgütü PKK, sadece Suriye'yi değil Türkiye ve bölge ülkeleri de tehdit ediyor. Terör unsurlarının ülkeyi terk etmelerini istiyoruz.

Yeni dönemde de kendini sıkıntıda hisseden herhangi bir çoğunluk ya da azınlık varsa, kim olursa olsun, Türkiye bunların da hamisidir.

Türkiye dış politikasında belli prensiplere dayalı hareket etmekte. Bunların başında da özellikle bir konuyu kimin yaptığına veya kime yapıldığına değil, ne yapıldığına ve nasıl yapıldığına bakıyoruz. Esad rejimlerinin zulmü esnasında milyonlarca Sünni Arap yerlerinden terk edildiler. Bunların içerisinde Türkler de var. Başka ülkelere gitmek zorunda kaldılar. Türkiye bu zulüm karşısında kendisine sığınan mültecileri kabul etmede, tereddüt göstermedi. Onların derdiyle dertlenmekte, Suriye'nin geleceğinde onların da huzur içinde yaşayacağı bir ortam bulmasında, adım atmada nasıl tereddüt etmediyse, bu yeni dönemde de kendisini sıkıntıda ve endişemde hisseden herhangi bir Suriye'de çoğunluk veya azınlık varsa, kim olursa olsun, Nusayriler olur, Aleviler olur, Yezidiler olur, Hristiyanlar olur, kimler olursa olsun, Türkiye bir yerlerinin olduğu gibi bunların da hamisidir, koruyucusudur.

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Bunların Suriye'de başına bela gelmemesi için her türlü girişimde bulunuyoruz, Suriye'nin yeni yönetimi de bu konuda fevkalade hassas. İnşallah hiçbir şey olmaz ama olması durumunda Cumhurbaşkanımız bu konuda son derece hassas, prensipleri belli, kim zulme uğrarsa biz zulme uğrayanın karşısında yer alırız, onunla gerekli dayanışma içerisinde bulunuruz. Dolayısıyla kime olduğuna değil, ne yapıldığına bakıyoruz."

Anahtar Kelimeler:
Ankara Hakan Fidan dışişleri bakanı
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