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Hakan Fidan Twitter hesabı açıp ilk mesajını paylaştı

06.06.2023 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Fidan, resmi Twitter hesabı açarak ilk mesajını paylaştı. Fidan ilk mesajında "Köklü geleneğe sahip Hariciye Teşkilatımızla milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz" dedi.

Hakan Fidan Twitter hesabı açıp ilk mesajını paylaştı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yeni açılan resmi Twitter hesabından yaptığı ilk paylaşımda, "Köklü geleneğe sahip Hariciye Teşkilatımızla milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz." mesajını verdi.

Dışişleri Bakanı Fidan, "@HakanFidan" kullanıcı adıyla resmi Twitter hesabı açtı.
Fidan, resmi Twitter hesabından yaptığı ilk paylaşımda, "Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı görevini kardeşim İbrahim Kalın'a devrettim. Dışişleri Bakanlığı görevini tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Köklü geleneğe sahip Hariciye Teşkilatımızla milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.


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Twitter Hakan Fidan

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