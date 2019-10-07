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Hakan Güzeldere’nin yeni kitabı ‘Aşka Uzak’ raflardaki yerini aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 10:18 | Son Güncelleme

Hakan Güzeldere’nin toplumsal sorunlardan yola çıkarak ele aldığı romanı ‘Aşka Uzak’ yayımlandı.

Hakan Güzeldere’nin yeni kitabı ‘Aşka Uzak’ raflardaki yerini aldı

Hakan Güzeldere’nin toplumsal sorunlardan yola çıkarak ele aldığı romanı ‘Aşka Uzak’ yayımlandı. Eserde, namus cinayetlerinden toplumsal vicdana kadar birçok konuya aşk eksininde değiniliyor.
Yazar Hakan Güzeldere’nin yeni kitabı ‘Aşka Uzak’, Urfa’dan Viyana’ya, İstanbul’dan Foça’ya uzanan bir olaylar zincirini içeriyor. Yalnızca bir aşk hikayesinin haritasını çıkarmakla kalmayan eserde, namus cinayetlerinden töreye, sosyal adaletsizlikten toplumsal vicdana kadar birçok konuya değiniliyor. Kitapla ilgili detayları paylaşan Hakan Güzeldere, “Kahramanlarımız Metin ve Deniz, ihanet, ihmal, gelenek ve bencillik kıskacında sıkışıp kalmış. Bu iki karakter kendi yaşamları üzerinden geçirdikleri sınav, sorgu ve olaylarla zihinlerimizi allak bullak ederek büyük bir aşkın dehlizlerinde dolaştıracak bizi. Sevgilisinin ihanetiyle sarsılan bir ‘erkek’, aşkı kendine kalkan yaparak üzerindeki baskıyı yenip insan ve âşık nasıl kalınır onu gösterecek bize” ifadelerini kullandı.
1996’da bir grup genç arkadaşıyla Paradoks dergisini kurup yayın yönetmenliğini üstlenen Hakan Güzeldere’nin şiir ve yazıları aralarında Varlık, Akatalpa, Yasakmeyve, Mühür, Mahsus Mahal ve Akköy’ün de olduğu birçok dergide yayımlandı. Parpali, Meydanlar ve Suya Yürürken adlı üç şiir kitabı bulunan yazarın, şiir kitaplarının ardından ilk romanı Denize Yakın’ı 2015 yılında yayımlandı. Ayrıca çocuklar için yazdığı, Everest’in Oğlu ve Tesla’nın Laboratuvarı adlı iki öykü kitabı daha bulunuyor.

Hakan Güzeldere’nin yeni kitabı ‘Aşka Uzak’ raflardaki yerini aldı

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