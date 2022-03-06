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Hakan Hatipoğlu duyurdu! Acun Ilıcalı'nın sağ kolu Alpay Kazan hayatını kaybetti

06.03.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Medya Genel İdari Koordinatörü Alpay Kazan hayatını kaybetti. Acun Ilıcalı'nın sağ kolu Alpay Kazan'ın ölüm haberini Hakan Hatipoğlu sosyal medyadan duyurdu. Alpay Kazan'ın ölüm sebebi de ortaya çıktı.

Hakan Hatipoğlu duyurdu! Acun Ilıcalı'nın sağ kolu Alpay Kazan hayatını kaybetti

Acun Ilıcalı'yı yıkan haberi Hakan Hatipoğlu sosyal medyasından duyurdu. Acun Medya Genel İdari Koordinatörü Alpay Kazan hayatını kaybetti. Acun Ilıcalı'nın sağ kolu olan Alpay Kazan'ın ölüm nedeni merak konusu oldu.

Hakan Hatipoğlu sosyal medyadan "Başımız sağolsun Alpay Kazan'ı kaybettik. Mekanı cennet olsun" yazdı. Acun Ilıcalı'nın çok yakını olan Alpay Kazan için Fenerbahçeli taraftarlar da peş peşe başsağlığı mesajı yayınladı.

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Hatipoğlu'nun paylaşımına "Ay covid mi?" diye soran Demet Akalın'a yönetmen Ahmet Demirci ise "Kanserdi" yanıtını verdi.


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Acun Ilıcalı
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