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Hakan Hatipoğlu'ndan bomba Survivor itirafı: Ben de yapıyordum

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.04.2019 10:06 | Son Güncelleme

Survivor Türkiye-Yunanistan'da geçtiğimiz günlerde yaşanan Hikmet-Yusuf kavgası hakkında konuşan Hakan Hatipoğlu, bomba bir itirafta bulundu.

Tv8'de yayınlanan Survivor Panorama programının sunucularından Hakan Hatipoğlu, olaylı Hikmet-Yusuf kavgasını değerlendirdi. Hikmet ve Yusuf'un takımlarının kazanacağını 3 ödülden yararlanamayacakları belli olurken, Hakan Hatipoğlu yarıştığı dönemlerle ilgili bir itirafta bulundu.

Hakan Hatipoğlu'ndan bomba Survivor itirafı!

Programın önceki gün yayınlanan bölümünde sunuculardan Hakan, İhsan ve Damla, Hikmet ve Yusuf kavgasında kimin haklı olduğunu anlamaya çalıştı. Yusuf'un haksız olduğunu belirten İhsan'a karşılık veren Hakan, "Bu olayın buralara gelmesinin sebebiyle ilgili biraz da olsa Yusuf'a hak veriyorum ben." dedi.

En çok yapanlardan biri benim!

En çok yapanlardan biri benim!
Survivor'da 3 defa yarışan Hakan Hatipoğlu, "Bazı şeyler ülkede de yazılı kurallardır. Bazı şeyler ise yazılı kural değildir ama yapılmaması gerekenlerdir. Hepimiz bu sınırlarda gezdik. Belki Survivor'da bunu en çok yapanlardan biri de benim.
Ama o heyecanla yapabiliyorsun. Yusuf'un yaptığı bugüne kadar olan bir şeyin patlamasıydı. Yusuf ve Hikmet'e haklı yada haksız diyemem. Ayıp olur. Yüzde 50'li oranlarla ikisini dengelerim. İkisine de haklı yada haksız diyemem" ifadelerini kullandı.
Survivor Panorama yorumcuları arasında yer alan İhsan Tarkan ise , Yusuf ve Hikmet kavgasına ilişkin ilginç değerlendirmelerde bulundu. İhsan Tarkan, bu olayı izleyicilere de sorduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Dışarıdaki insanlara da sordum sizce bu olayda kim haklı diye onlarda Hikmet'e daha çok hak verdi. Ya abi şöyle bir şey var birisi babanın kafasına bir şey geçirse, baban da onun kafasına atmaz mı?" dedi.

Ne olmuştu?

Ne olmuştu?
Survivor oyun alanında yaşanan kavganın ardından Hikmet ve Yusuf, fiziksel temaslarda bulunmuş ve gerilim yükselmişti. İkilinin cezaları ise, takımlarının kazanacağını 3 ödülden yararlanamayacak olması olarak belirlenmişti.
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Anahtar Kelimeler:
Hakan HAtipoğlu Survivor

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