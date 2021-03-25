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Hakan Mengüç kimdir? Hakan Mengüç kaç yaşında ve nereli?

25.03.2021 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakan Mengüç, sosyal medya paylaşımlarında sufi önerileri ve kendi üflediği ney ile bestelediği parçalarını paylaşmaktadır. Hakan Mengüç bir dönem Güney Afrika’da aslan ve bengal kaplanlarıyla yaşamış, bakımları ve rehabilitasyonu üzerine eğitim almıştır. Hakan Mengüç, 27 Mart Cumartesi günü Show TV ekranlarında yer alan İbo Show programının 19. Bölüm konuğu oldu.

Bursa doğumlu olan Hakan Mengüç, 15 yaşında hem ney hem de piyano çalmayı öğrenmiştir. Hakan Mengüç iki sene konservatuara devam ettikten sonra okulu yarıda bırakmıştır. Hakan Mengüç aynı zamanda Girne Amerikan Üniversitesi’nde “Sufizm’e Giriş” dersi vermektedir.

Hakan Mengüç kimdir? Hakan Mengüç kaç yaşında ve nereli?

Bursa doğumlu Hakan Mengüç, küçük yaşlarda müziğe ilgi duymaya başladı ve 15 yaşında hem ney hem de piyano öğrendi. 2 sene konservatuara devam etti ve daha sonra konservatuardan ayrıldı.
Girne Amerikan Üniversitesinde “Sufizm’e Giriş” dersi veren Hakan Mengüç aynı zamanda GAÜ bünyesinde kurulan Sufi Akademi’nin kurucusu ve başkanıdır. Ney ile başlayan yolculuğu onu tasavvuf ve sufi felsefesi ile tanıştırdı. Ardından Osmanlıca öğrendi ve yıllar sonra Şems-i Tebrizi’nin diyarında sufizm üzerine bir eğitim sürecinden geçti, Mesnevi’nin ana dili olan Farsça’yı öğrendi. Mevlevi geleneğinden ney yapım icazeti aldı ve uzun yıllar ney dersleri verdi.
Ardından Osmanlıca öğrendi ve yıllar sonra Şems-i Tebrizi’nin diyarında sufizm üzerine bir eğitim sürecinden geçti, Mesnevi’nin ana dili olan Farsça’yı öğrendi. Mevlevi geleneğinden ney yapım icazeti aldı ve uzun yıllar ney dersleri verdi.
20’li yaşlarında üniversitelerde seminerler vermeye başladı. Bu seminerlerin konuları; Kendini tanıma, bilinçaltı, bireysel farkındalık idi. Üniversitelerde yaptığı konuşmalar neticesinde Kayseri Erciyes Üniversitesi’nde yılın konuşmacısı seçildi ve ödülü Kayseri Erciyes Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa’nın elinden aldı.
Hakan Mengüç, 20’li yaşlarında tiyatro yazarlığı ve öykü yazarlığı eğitimleri aldı. Yazdığı bir oyun Nilüfer Tiyatro Festivali’nde sergilendi.
2018 Ocak ayında “Ben Ney’im” kitabını çıkardı. 2018 Aralık ayında ise “Kalbin Temizse Hikayen Mutlu Biter” kitabını yayımladı.
Anahtar Kelimeler:
İbo Show
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