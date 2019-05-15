Hakan Mengüç Samsun’da hayranlarıyla buluşacak

Yazdığı kitaplar, verdiği seminerler ve kendine özgü üflediği ney ile adından sıkça söz ettiren Hakan Mengüç, 100. yıl etkinlikleri kapsamında Bulvar AVM’de sahneye çıkacak.

Bulvar Yaşam ve Alışveriş Merkezi(AVM); Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100. yıl etkinliklerine Hakan Mengüç konseri ile devam edecek. Verdiği seminerler, kendine özgü üflediği ney çalışmaları ve yazdığı kitaplar ile dikkat çeken Hakan Mengüç, 2018 yılında "Ben Ney’im" ismiyle çıkardığı ilk kitabı ile aylarca Türkiye’nin en çok satanlar listesinde yer almıştı. İkinci ve son kitabı olan "Kalbin Temizse Hikayen Mutlu Biter” adıyla çıkardığı kitabı ise hala Türkiye’nin en çok listesinde yerini koruyor.

Hakan Mengüç konseri 17 Mayıs Cuma günü saat 22.15’te Bulvar AVM meydan alanında gerçekleşecek. Konsere tüm Samsunlular davet edildi.

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